En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 19 nov. 2020 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a remporté un prix Lipper Fund de Refinitiv 2020 pour la huitième année consécutive. Le Fonds équilibré d'appréciation Manuvie a remporté le prix dans la catégorie Équilibrés tactiques, Série Conseil, pour son rendement exceptionnel sur cinq ans. C'est la deuxième année de suite que le Fonds remporte un prix Lipper dans cette catégorie1.

Les prix Lipper Fund2 de Refinitiv constituent la norme d'excellence la plus élevée au monde. Ces prix honorent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui obtiennent régulièrement des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux de fonds comparables.

« Voir un fonds récompensé pour une huitième année consécutive est une belle leçon d'humilité. Au nom de l'équipe de direction de Gestion de placements Manuvie, je voudrais féliciter notre gestionnaire de portefeuille principal, Prakash Chaudhari, et toute l'équipe des placements pour cette victoire impressionnante », a déclaré Bernard Letendre, chef, Gestion de patrimoine et d'actifs, Gestion de placements Manuvie, Canada. « Contribuer à rendre les décisions de nos clients plus simples et les aider à vivre mieux est ce à quoi nous aspirons. Ces équipes surpassent les attentes dans leur façon de gérer leurs fonds. Tout ça dans l'intérêt des épargnants. C'est ce qui compte le plus et nous sommes fiers de nos résultats. »

Les prix Lipper Fund de Refinitiv, anciennement Financial & Risk de Thomson Reuters, célèbrent les rendements exceptionnels dans l'ensemble de la communauté des investisseurs professionnels. Ces prix sont attribués aux fonds, aux sociétés de gestion de fonds, aux firmes de courtage, aux analystes financiers et aux équipes de relations avec les investisseurs qui ont offert les meilleurs rendements à l'échelle mondiale.

__________________________ 1 Le 27 août 2020, le Fonds est passé de la catégorie Équilibrés tactiques à la catégorie Équilibrés mondiaux neutres. 2 Les prix Lipper Fund de Refinitiv, décernés chaque année, honorent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont su obtenir systématiquement d'excellents rendements corrigés du risque par rapport à ceux de leurs pairs. Les lauréats des prix Lipper Fund de Refinitiv sont choisis en fonction du classement Lipper établi selon la constance des rendements, c'est-à-dire le rendement corrigé du risque sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui remporte le classement Lipper pour la constance du rendement (taux de rendement effectif) dans chaque catégorie évaluée remporte le prix Lipper Fund de Refinitiv. Pour en savoir plus, visitez le site lipperfundawards.com. Lipper Refinitiv déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données figurant aux présentes, mais ne peut en garantir l'exactitude.

Pour plus de renseignements sur le rendement détaillé de ce fonds ainsi que les avis juridiques le concernant, rendez-vous sur le site à l'adresse : www.gpmanuvie.ca/lipper.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, et à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 septembre 2020, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 923 milliards de dollars canadiens (692 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulifeim.com.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 30 septembre 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars canadiens (943 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,2 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

