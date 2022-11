Montants en dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO , le 17 nov. 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a remporté des prix Lipper Fund de Refinitiv 2022 pour la dixième année consécutive. Cette année, Gestion de placements Manuvie a remporté cinq prix :

Les prix Lipper Fundvi célèbrent les rendements exceptionnels dans l'ensemble de la communauté des investisseurs professionnels en reconnaissant les fonds, les sociétés de gestion de fonds, les firmes de courtage, les analystes financiers et les équipes de relations avec les investisseurs à l'échelle mondiale.

« Nous sommes enchantés d'avoir été reconnus lors de la remise des prix Lipper Fund pour la dixième année consécutive. J'aimerais féliciter les équipes lauréates de Manuvie, soit l'équipe Titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux, l'équipe Gestion des actions fondamentales, l'équipe Actions essentielles, ainsi que notre partenaire sous-conseiller, Mawer Investment Management, pour cet honneur prestigieux », a déclaré Leo Zerilli, chef de Gestion de placements Manuvie, Canada. « Ces récompenses témoignent de l'approche que nous mettons en œuvre, qui est la meilleure du secteur et qui est révélée par des stratégies différenciées, notre culture d'excellence en matière de placement et notre capacité à demeurer résilients dans des conditions de marché difficiles. Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons chaque jour pour nos investisseurs afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. »

Pour plus de renseignements sur le rendement détaillé de ce fonds ainsi que les avis juridiques le concernant, rendez-vous à la page des prix Lipper Fund.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans les fonds. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques après règlement des frais et des dépenses payables par le fonds (sauf pour les taux établis pour un an ou moins, qui sont des taux de rendement totaux simples), y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ils ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, lequel aurait réduit les taux de rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. En général, vous devrez payer des frais de courtage à votre courtier pour l'achat ou la vente de parts de FNB par l'entremise de bourses canadiennes reconnues. Si les parts d'un fonds de placement sont négociées par l'entremise de ces bourses canadiennes, il se peut que les investisseurs payent plus que la valeur liquidative courante pour l'achat de parts du FNB et reçoivent moins que celle-ci lors de leur vente.

Les Fonds Manuvie et les Catégories de société Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé, et Gestion de placements Manuvie et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de cent ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés tirent profit de notre présence dans dix-neuf régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour y arriver, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.manulifeim.com/us/fr.html.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.ca.

________________________________ i Le Fonds à revenu stratégique Manuvie - Série F est géré par l'équipe des titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux de Gestion de placements Manuvie. Christopher Chapman et Daniel S. Janis III en sont les cogestionnaires de portefeuille. Le Fonds à revenu stratégique Manuvie (Série F) a reçu le prix Lipper Fund de Refinitiv 2022 dans la catégorie des titres à revenu fixe mondiaux pour les périodes de dix ans se terminant le 31 juillet 2022, sur un total de 26 fonds classés (dix ans). Les rendements du fonds pour la période se terminant le 31 octobre 2022 ont été de -11,23 % (un an), de -1,75 % (trois ans), de 0,25 % (cinq ans), de 3,13 % (dix ans), de 5,69 % (quinze ans) et de 5,00 % (depuis sa création le 11 janvier 2007). ii La Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie - Série FT6 est gérée par l'équipe Gestion des actions fondamentales de Gestion de placements Manuvie, dont le gestionnaire de portefeuille principal est Patrick Blais. La Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie (Série FT6) a reçu le prix Lipper Fund de Refinitiv 2022 dans la catégorie des actions canadiennes équilibrées pour les périodes de cinq ans se terminant le 31 juillet 2022, sur un total de 45 fonds classés (cinq ans). Les rendements du fonds pour la période se terminant le 31 octobre 2022 ont été de -3,76 % (un an), de 6,95 % (trois ans), de 7,53 % (cinq ans), de 8,33 % (dix ans) et de 8,45 % (depuis sa création le 9 août 2012). iii Le Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie - Série F est géré par l'équipe Actions essentielles, Gestion de placements Manuvie, Conrad Dabiet étant le gestionnaire de portefeuille principal. Le Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie (Série F) a reçu le prix Lipper Fund de Refinitiv 2022 dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres pour les périodes de cinq ans se terminant le 31 juillet 2022, sur un total de 157 fonds classés (cinq ans). Les rendements du fonds pour la période se terminant le 31 octobre 2022 ont été de -16,51 % (un an), de 5,74 % (trois ans), de 6,70 % (cinq ans) et de 7,50 % (depuis sa création le 24 décembre 2013). iv Le Fonds équilibré canadien Manuvie est fermé aux nouvelles souscriptions depuis mars 2013. Le Fonds est géré par Mawer Investment Management Ltd. Le Fonds équilibré canadien Manuvie (Série F) a reçu le prix Lipper Fund de Refinitiv 2022 dans la catégorie Équilibrés canadiens neutres pour les périodes de dix ans se terminant le 31 juillet 2022, sur un total de 45 fonds classés (dix ans). Les rendements du fonds pour la période se terminant le 31 octobre 2022 ont été de -9,85 % (un an), de 3,19 % (trois ans), de 3,92 % (cinq ans), de 7,37 % (dix ans) et de 7,80 % (depuis sa création le 19 août 2010). v Le FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie a reçu le prix Lipper Fund de Refinitiv 2022 (prix de groupe pour les FNB pour le Canada) pour le meilleur groupe au cours des trois dernières années (actions). Les rendements du fonds pour la période qui s'est terminée le 31 octobre 2022 sont les suivants : 1,68 % (un an), 9,78 % (trois ans), 7,20 % (cinq ans) et 7,18 % (depuis sa création en avril 2017). Le FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie (MEME.B) a reçu le prix Lipper Fund de Refinitiv 2022 (prix de groupe pour les FNB pour le Canada) pour le meilleur groupe au cours des trois dernières années (actions). Les rendements du fonds pour la période qui s'est terminée le 31 octobre 2022 sont les suivants : -19,64 % (un an), -2,31 % (trois ans) et -0,69 % (depuis sa création en décembre 2018). Le FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie a reçu le prix Lipper Fund de Refinitiv 2022 (prix de groupe pour les FNB pour le Canada) pour le meilleur groupe au cours des trois dernières années (actions). Les rendements du fonds pour la période qui s'est terminée le 31 octobre 2022 sont les suivants : -6,72 % (un an), 4,24 % (trois ans), 3,69 % (cinq ans) et 5,16 % (depuis sa création en avril 2017). Le FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie a reçu le prix Lipper Fund de Refinitiv 2022 (prix de groupe pour les FNB pour le Canada) pour le meilleur groupe au cours des trois dernières années (actions). Les rendements du fonds pour la période qui s'est terminée le 31 octobre 2022 sont les suivants : -14,68 % (un an), 8,04 % (trois ans), 8,02 % (cinq ans) et 8,94 % (depuis sa création en avril 2017). vi Les prix Lipper Fund de Refinitiv, décernés chaque année, honorent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont su obtenir systématiquement d'excellents rendements corrigés du risque par rapport à ceux de leurs pairs. Les lauréats des prix Lipper Fund de Refinitiv sont choisis en fonction du classement Lipper établi selon la constance des rendements, c'est-à-dire le rendement corrigé du risque sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui remporte le classement Lipper pour la constance du rendement (taux de rendement effectif) dans chaque catégorie évaluée remporte le prix Lipper Fund de Refinitiv. Lipper Refinitiv déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données figurant aux présentes, mais ne peut en garantir l'exactitude. Les prix de groupes pour les catégories d'actifs sont attribués aux meilleurs groupes, grands et petits, séparément. Les groupes de grandes familles de fonds qui comprennent au moins cinq portefeuilles d'actions, cinq portefeuilles d'obligations ou trois portefeuilles d'actifs mixtes dans les catégories d'actifs correspondantes sont admissibles à un prix de groupe. Les groupes de familles de petits fonds devront être constitués d'au moins trois portefeuilles distincts dans l'une des catégories d'actifs (actions, obligations ou actifs mixtes). Le rang décile moyen le plus bas de la mesure du rendement constant sur trois ans des fonds admissibles par catégorie et groupe d'actifs déterminera le gagnant du prix de groupe pour la catégorie d'actifs en cause sur la période de trois ans. En cas de résultats identiques, le rang centile moyen le plus bas déterminera le gagnant. Pour vous renseigner davantage, visitez le site lipperfundawards.com.

SOURCE Manulife Financial Corporation

Renseignements: Communications avec les médias : Melanie Jones, Manuvie, 416 819-0690, [email protected]