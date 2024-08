TORONTO, le 20 août 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie, le plus important gestionnaire mondial de placements en capital naturel avec plus de 16 milliards de dollars d'actif sous gestion dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie1, a récemment publié trois rapports détaillant la façon dont elle intègre les considérations financières liées au climat et à la nature dans la gestion d'actifs et la construction de portefeuilles. Les participants du marché intéressés peuvent consulter le Rapport sur le développement durable dans le capital naturel, le rapport du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) et le Rapport sur l'investissement durable et responsable de Gestion de placements Manuvie pour approfondir leurs connaissances sur l'investissement durable et évaluer les différents risques et opportunités d'investissement sur les marchés publics et privés.

Les rapports témoignent de l'engagement de Gestion de placements Manuvie à obtenir des rendements élevés à long terme, de l'importance du capital naturel pour la santé humaine et de la possibilité pour les terrains forestiers et les actifs agricoles de contribuer à la valeur des portefeuilles d'investissement tout en aidant la planète. Dans le cadre de ses solutions d'investissement liées au climat et au capital naturel, Gestion de placements Manuvie a développé une stratégie qui permet d'investir dans des terrains forestiers de manière à générer des crédits de carbone à haute intégrité. Elle est rendue possible par des pratiques de gestion améliorées qui augmentent sensiblement la teneur en carbone stocké dans la forêt.

« Nous sommes heureux de partager ces rapports avec les participants du marché. Nous croyons que les risques liés au climat et d'autres facteurs de développement durable peuvent avoir un impact significatif sur la valeur financière à long terme et, par conséquent, sur les objectifs de placement de nos clients, a déclaré Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie. Dans toutes nos stratégies d'investissement, nous cherchons à intégrer l'ensemble des risques financiers, y compris les facteurs de développement durable, car notre objectif principal est d'améliorer les rendements du capital que nous gérons pour le compte de nos clients. »

Le dernier rapport de Gestion de placements Manuvie sur le capital naturel met en relief la grande importance de celui-ci dans les portefeuilles de placements institutionnels, la dépendance du monde à l'égard de ces actifs et la façon dont ces placements peuvent créer de la valeur au-delà des produits physiques qu'ils génèrent. Voici quelques points saillants :

placements Manuvie a permis de planter plus de 50 millions d'arbres, de produire assez de bois d'œuvre pour construire plus de 100 000 maisons, assez de bois pour fabriquer 2,2 millions de tonnes de papier et assez de biomasse pour alimenter 1500 foyers américains en électricité pendant un an. Gestion de placements Manuvie intègre des pratiques régénératrices dans son portefeuille de biens agricoles, ce qui permet de produire plus de nourriture et de réduire l'empreinte écologique. En 2023, 100 % des propriétés de nos clients ont déclaré utiliser au moins une pratique régénératrice et 78 % d'entre elles en utilisent au moins quatre.

placements Manuvie intègre des pratiques régénératrices dans son portefeuille de biens agricoles, ce qui permet de produire plus de nourriture et de réduire l'empreinte écologique. En 2023, 100 % des propriétés de nos clients ont déclaré utiliser au moins une pratique régénératrice et 78 % d'entre elles en utilisent au moins quatre. La société présente des rapports d'avancement sur ses cinq objectifs en matière de protection de la nature, conformément au Finance for Biodiversity Pledge, qui sont en bonne voie d'être atteints d'ici à 2025. Les objectifs comprennent l'amélioration de la collaboration et du partage des connaissances sur les méthodes d'évaluation, l'intégration de la biodiversité dans les politiques ESG, l'évaluation de l'impact des placements sur la biodiversité, l'utilisation de cibles fondées sur la science pour améliorer l'impact sur la biodiversité, et l'élaboration de rapports annuels pour mesurer et évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs en matière de biodiversité.

« Le capital naturel n'est pas juste un concept; c'est une réalité qui peut être mesurée et monétisée, et qui contribue à soutenir l'économie mondiale, a déclaré Brian Kernohan, chef de développement durable, Gestion de placements Manuvie. Nous pensons que la nature est un actif sous-évalué qui offre une grande richesse économique et sociétale pour le bien de tous ».

Le rapport du GIFCC explique la façon dont Gestion de placements Manuvie tient compte des risques et opportunités liés au climat dans ses décisions de placement à travers une gouvernance, une stratégie, une gestion des risques, ainsi que des cibles et des indicateurs crédibles.

Voici quelques faits saillants du rapport du GIFCC :

90 % du portefeuille immobilier mondial de la société est certifié conforme à une norme de construction écologique, comme LEED, ENERGY STAR ou BOMA BEST 2 .

placements Manuvie élimine environ 1,5 million de tonnes de CO2e de l'atmosphère par les forêts et les fermes sous gestion, en moyenne mobile sur cinq ans. Gestion de placements Manuvie cherche à accroître le nombre et la variété d'options de placement durable offertes à ses clients.

Le Rapport sur l'investissement durable et responsable de Gestion de placements Manuvie donne un aperçu de l'approche de la société en matière d'investissement durable, notamment ses règles de gouvernance, son administration, son tableau de bord des Principes pour l'investissement responsable (PRI) ainsi que d'autres indicateurs liés au développement durable.

Les faits saillants du rapport incluent :

Publication du premier rapport sur la nature, en conformité avec les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative à la nature, décrivant l'approche de la société en matière de gestion des risques et des opportunités liés à la nature dans ses activités en foresterie et en agriculture.

Obtention de la cote 5 étoiles par le GRESB pour la sixième année consécutive. 3

Formalisation d'une stratégie d'investissement durable pour sa plateforme de placements privés et de crédit, qui prévoit l'établissement de priorités à court terme et d'engagements à plus long terme.

Élaboration d'un cadre d'exclusions dictées par le client à l'échelle de la société.

Publication de la déclaration sur l'eau qui reconnaît l'importance fondamentale de cette ressource pour la santé humaine, pour la subsistance, pour les écosystèmes, pour l'économie mondiale et pour l'avenir de la gestion des actifs.

« Alors que nous évoluons dans cet espace dynamique, nos rapports visent à contribuer au changement positif et favoriser un développement durable à travers nos stratégies de placement. Nous nous engageons à renforcer notre reddition de comptes afin que toutes les parties prenantes puissent avoir une idée claire des efforts que nous déployons pour gérer l'impact du climat et l'exposition aux risques, tout en créant de la valeur à long terme », a conclu M. Kernohan.

Pour en savoir plus sur l'approche de Gestion de placements Manuvie en matière d'investissement durable, cliquez ici : https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/sustainable-investing.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 19 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com.

Il ne faut pas présumer que les initiatives, normes ou paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou de développement durable décrits aux présentes s'appliqueront à chaque nouveau placement de Gestion de placements Manuvie ou à tout placement antérieur. Rien ne garantit que les initiatives ou les mesures décrites seront fructueuses ou produiront les résultats escomptés. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ne sont qu'une des nombreuses considérations dont Gestion de placements Manuvie tient compte dans ses décisions de placement, et d'autres considérations peuvent, dans certaines circonstances, avoir préséance sur les facteurs ESG. Toute initiative ESG ou de développement durable mentionnée ne sera mise en œuvre dans le cadre d'un placement du portefeuille que si Gestion de placements Manuvie détermine qu'elle est conforme à ses objectifs de placement généraux. Les équipes de gestion de portefeuille peuvent avoir des points de vue variés et prendre des décisions de placement différentes selon les clients, et les points de vue peuvent changer au fil du temps. Les investisseurs doivent toujours lire les renseignements actuels sur les services de placement ou les documents d'offre de fonds avant de décider de sélectionner un gestionnaire de placements ou d'investir dans un fonds.

1. Recherche d'IPE, février 2024. Le classement est fondé sur l'actif géré total en capital naturel, qui comprend l'actif géré en foresterie, en terrains forestiers, en agriculture et en terres agricoles. Les cabinets ont été priés de fournir l'actif géré, et les dates varient du 2022-12-31 au 2023-12-31. 2. En fonction de l'aire de plancher brute en pieds carrés des propriétés du portefeuille mondial. Les totaux relatifs aux différentes normes de certification ne sont pas additionnés; les immeubles détenant plusieurs certifications ne comptent qu'une seule fois. Les certifications sont fournies par LEED, ENERGY STAR, BOMA BEST, GBCA Green Star, BCA Green Mark, NABERS, Casbee, BOMA 360 et Fitwel. 3. En fonction des résultats du GRESB publiés en octobre 2023 et portant sur la période 2022. Gestion de placements, Manuvie a payé des frais annuels de présentation pour chaque fonds. Le classement du GRESB est une mesure globale du degré d'intégration des questions liées au développement durable dans la gestion et les pratiques des entreprises et des fonds. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'évaluation des placements immobiliers du GRESB, consultez le site internet gresb.com/nl-en/real-estate-assessment.

