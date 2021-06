Gestion de placements Manuvie présente le nouveau Manulife Centre

Annonce d'une importante revitalisation de l'une des premières destinations commerciales et résidentielles à usage mixte au Canada

Accueil des visiteurs qui retournent au magasinage en personne dans un espace amélioré, abritant des emplacements de premier ordre et des marques vedettes

TORONTO, le 30 juin 2021 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie est heureuse d'annoncer l'achèvement du vaste réaménagement du Manulife Centre, son complexe à usage mixte de premier ordre situé au cœur du quartier Bloor-Yorkville de Toronto. Le projet comprend la revitalisation de l'extérieur du Manulife Centre avec l'ajout d'une façade en verre, la reconfiguration de l'espace intérieur comprenant maintenant un espace supplémentaire de 35 000 pieds carrés destiné aux commerces de détail ainsi que le réaménagement d'entrées entièrement accessibles autour des locaux. En plus des locaux qui revêtent une nouvelle apparence, les invités peuvent visiter le site Web remanié, manulifecentre.com (en anglais seulement).

« La modernisation du Manulife Centre reflète un changement extraordinaire qui s'est produit dans le quartier Bloor-Yorkville au cours des dernières années et qui servira bien les détaillants de la région », a déclaré Scott Gordon, chef, Gestion d'actifs, Immobilier, Canada à Gestion de placements Manuvie. « Nous sommes enthousiastes à l'égard de bon nombre de nos détaillants actuels qui ont entrepris de magnifiques travaux de réaménagement de leurs locaux. Nous sommes également ravis que notre présence de longue date dans la collectivité nous ait donné l'occasion d'accueillir de nouvelles marques phares, dont Eataly, dans cet espace. »

D'une superficie de 285 000 pieds carrés, le centre abrite 25 boutiques, services et restaurants, y compris des magasins phares de marques nationales comme Birks, Indigo, Loblaw et Shoppers Drug Mart, ainsi que les légendes locales du commerce de détail comme Bay Bloor Radio, Over the Rainbow, Pilot Coffee Roasters et Ron White Shoes. Le Manulife Centre a accueilli Eataly à la fin de 2019. L'immeuble comprend aussi 435 000 pieds carrés de bureaux ainsi que 809 appartements locatifs luxueux.

Le Manulife Centre est ouvert du lundi au samedi, de 7 h à 22 h, et le dimanche, de 7 h à 21 h. Les heures d'ouverture des détaillants peuvent varier. Veuillez communiquer directement avec les détaillants pour connaître les heures d'ouverture ou visiter l'adresse manulifecentre.com pour obtenir de plus amples renseignements.

Gestion de placements Manuvie développe et gère des biens immobiliers commerciaux pour des milliers de clients partout dans le monde dans le cadre de ses vastes investissements sur les marchés privés. Au 31 mars 2021, le portefeuille immobilier représentait plus de 63 millions de pieds carrés d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels et de commerces de détail ainsi que plus de 6 500 unités multirésidentielles stratégiquement situées dans différents marchés au Canada, aux États-Unis et en Asie. L'équipe tire parti de sa plateforme mondiale et de son expertise locale pour offrir des solutions avant-gardistes à ses locataires et produire des résultats pour ses partenaires.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Elle met à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de sa société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Son siège social est situé à Toronto, et ses spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de sa présence dans 17 pays et territoires. Elle s'appuie également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Elle est déterminée à mener l'ensemble de ses activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, elle établit des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, elle collabore avec des sociétés présentes dans ses portefeuilles de titres et elle maintient des normes élevées en matière de gérance là où elle possède et exploite des actifs. Elle croit qu'elle a un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à ses régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur son expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 mars 2021, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 764,1 milliards de dollars canadiens (607,6 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.manulifeim.com/us/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial de services financiers de premier plan, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. La Société fournit des conseils financiers et de l'assurance, et son secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs - Gestion de placements Manuvie - fournit des services aux particuliers, aux institutions et aux participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 31 mars 2021, son actif géré et administré se chiffrait à 1 300 milliards de dollars canadiens (1 000 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,3 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC » ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

