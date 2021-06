TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Entre autres réalisations, notons les cotes de 100 % de la gestion durable pour les portefeuilles américains de placements agricoles et les portefeuilles mondiaux de placements forestiers.

BOSTON, le 10 juin 2021 /CNW/ - Le Hancock Natural Resource Group, une société de Gestion de placements Manuvie, a annoncé aujourd'hui la publication de son Rapport sur le développement durable et l'investissement responsable de 2020 dans les exploitations forestières et agricoles. Le rapport présente en détail les mesures d'analyse et de surveillance du rendement dans cinq secteurs clés liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui sont importants pour l'entreprise : la stabilité climatique, la résilience des écosystèmes, la protection des bassins versants, l'autonomisation des personnes et la prospérité des collectivités. Malgré les difficultés soulevées par la pandémie de COVID-19, l'année 2020 a permis de démontrer plus encore la résilience de l'équipe et le privilège qu'a cette dernière de travailler dans ces écosystèmes hautement intégrés pour gérer les investissements des clients de façon durable.

« Les secteurs du bois d'œuvre et de l'agriculture démontrent que le bien-être économique, environnemental et social dépend des mêmes systèmes naturels : l'interdépendance des plantes, des pollinisateurs, des précipitations, des prédateurs et même des gens », déclare Brian Kernohan, chef du développement durable, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. « Nous sommes heureux de présenter les derniers résultats de notre programme d'investissement responsable, ainsi que notre approche fondamentale : une bonne gérance favorise des activités viables pour nos collègues, nos clients et nos collectivités. »

Le rapport présente les principaux indicateurs de rendement en matière de développement durable. Les équipes chargées des placements forestiers et agricoles ont réalisé des progrès importants par rapport à leurs mesures de l'année dernière. Gestion de placements Manuvie travaille activement à l'élaboration et à l'amélioration continue de ces mesures, en collaboration avec d'autres sociétés et organismes sans but lucratif aux vues similaires. En 2022, Gestion de placements Manuvie a l'intention d'offrir aux investisseurs des rapports sur le niveau de durabilité des fonds afin de leur fournir des renseignements supplémentaires sur les actifs détenus.

Étapes importantes - secteur agricole

L'année 2020 a été déterminante pour la plateforme de placements agricoles : le portefeuille américain de 70 000 acres de propriétés agricoles exploitées directement est devenu le premier à être certifié par une tierce partie conformément à la nouvelle norme établie par Leading Harvest. Cette norme en matière de développement durable axée sur les résultats est conçue pour optimiser la gestion durable des terres agricoles dans le cadre d'un programme d'assurance complet pour tous les types de fermes1. Gestion de placements Manuvie a travaillé en collaboration avec ses pairs du secteur et des organismes sans but lucratif pour élaborer la norme tout en effectuant son examen inaugural en 2019. Au 17 mai 2021, la totalité de sa plateforme agricole américaine, soit plus de 300 000 acres, était certifiée par une tierce partie conformément à la Farmland Management Standard de Leading Harvest.

L'équipe de placement a également adopté une approche délibérée et systématique axée sur les pratiques agricoles régénératrices qui peuvent améliorer la santé des sols et la biodiversité, et accroître la séquestration du carbone, en reconnaissance du rôle de l'agriculture dans la lutte contre les changements climatiques.

« Nous avons fait de grands progrès par rapport à nos projets de développement durable en 2020. En 2021, nous avons démontré notre engagement continu à l'égard de l'agriculture durable en certifiant la totalité de notre plateforme agricole américaine selon la norme de Leading Harvest. Je ne pourrais pas être plus fier de l'équipe », confie Oliver Williams, chef mondial, Placements dans le secteur agricole, Gestion de placements Manuvie. « Nous sommes d'avis que nos économies d'échelle et le déploiement de technologies agricoles de pointe, comme la télédétection et les systèmes d'irrigation et de fertilisation de précision, prendront de plus en plus de place à mesure que nous continuerons d'élargir nos pratiques en matière de développement durable. »

Étapes importantes - secteur forestier

L'importance du secteur forestier a pris de l'ampleur, le stress lié à la pandémie ayant accru la demande de produits forestiers, de la pulpe et du papier utilisés dans la fabrication de produits d'hygiène et d'équipement de protection individuelle jusqu'au bois de sciage utilisé pour les constructions et les rénovations résidentielles. Les forestiers et les entrepreneurs ont travaillé avec diligence pour répondre à la demande accrue. Parallèlement à la dynamique de l'offre et de la demande introduite par la pandémie, les engagements des sociétés et des investisseurs à l'égard de la carboneutralité ont augmenté de façon exponentielle l'an dernier, tout comme la prise de conscience du rôle crucial que jouent les forêts dans l'élimination du dioxyde de carbone de l'atmosphère.

Le portefeuille de terrains forestiers exploitables de Gestion de placements Manuvie élimine déjà plus de CO 2 que ce que ses activités produisent, et gère les actifs de manière à avoir une incidence positive sur le climat. Au cours des cinq dernières années, ce portefeuille a permis d'éliminer annuellement 1,9 million de tonnes de CO 2 de l'atmosphère. De plus, la totalité du portefeuille mondial est certifiée comme étant gérée de façon durable conformément à des programmes de certification de tierces parties crédibles, notamment la Sustainable Forestry InitiativeMD et d'autres normes approuvées par le PEFC et le Forest Stewardship CouncilMD.

« Grâce au dévouement de l'équipe, nous avons terminé l'année dans une position très positive, avec des opportunités accrues pour nos forêts d'offrir à la fois de la valeur aux clients et d'avoir un impact positif sur le climat et la nature », a déclaré Tom Sarno, chef mondial, Placements dans le secteur forestier, Gestion de placements Manuvie. « Nous déployons aussi nos efforts pour être en mesure d'offrir à nos investisseurs des occasions encore plus significatives. »

« Nous croyons que pour obtenir des rendements concurrentiels à long terme, il est essentiel de prendre soin des forêts, des fermes, des écosystèmes et des collectivités qui nous sont confiés, conclut M. Kernohan. « La demande pour des investissements d'impact directs augmente, et nous pensons être bien placés pour aider les investisseurs à réduire leur empreinte carbone, à respecter leurs engagements en matière de carboneutralité et de lutte contre les changements climatiques et à respecter leurs autres objectifs environnementaux et sociaux. »

1. Oliver Williams est actuellement président du conseil d'administration de Leading Harvest. Pour plus d'informations sur Leading Harvest, veuillez consulter : https://www.leadingharvest.org/about.

