BOSTON, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Hancock Natural Resource Group (HNRG), une société de Gestion de placements Manuvie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait procédé à l'acquisition de la majorité des activités de David Del Curto S.A. (« DDC »), au nom de ses clients tiers. L'acquisition permet de diversifier son portefeuille agricole en croissance grâce à son initiative Farmland Plus. Les actifs de Farmland Plus comprennent des activités agricoles intégrées, comme la transformation transitoire, le stockage et l'emballage pour la distribution en gros. L'acquisition cadre avec la priorité de Gestion de placements Manuvie de développer stratégiquement ses marchés privés dans les secteurs du bois d'œuvre, de l'agriculture, des infrastructures, de l'immobilier, des actions de sociétés fermées et des titres de créance.

David Del Curto S.A. est une société chilienne de premier plan dans le secteur de la production, de l'emballage et de l'exportation de fruits, qui produit plus de dix différents types de fruits dans onze fermes, tout en gérant l'une des plus grandes pépinières du pays. Elle exploite également trois installations d'emballage d'une capacité de neuf millions de boîtes de fruits. DDC continuera d'être dirigée par Fernando Cisternas, le chef de la direction actuel, et par l'équipe de direction, qui supervisera les activités quotidiennes et les principaux projets de croissance stratégique.

« David Del Curto est une société très respectée qui compte plus de 65 années prospères dans la production de fruits et qui entretient des relations de vente étendues en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient », a déclaré Stephen J. Blewitt, chef mondial, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. « L'acquisition renforce et diversifie notre portefeuille, car DDC se trouve dans une excellente position, affichant à la fois des caractéristiques de premier ordre sur le marché actuel et pour l'avenir grâce à des installations agricoles de pointe et à des occasions de croissance stratégique supplémentaire. »

« L'acquisition de DDC ouvre un nouveau marché à nos clients du secteur agricole. Les antécédents de la société et la réputation du Chili sur les marchés agricoles mondiaux en font un investissement agricole intéressant », a ajouté Oliver S. Williams, CFA, chef mondial des placements agricoles, HNRG.

L'acquisition profitera également du maintien d'un lien avec les propriétaires précédents. The Corso Group (TCG), l'unité de placement du bureau de la famille Cortes Solari, a acquis une participation dans DDC en 2005 et conservera une participation minoritaire dans la société. L'expérience de TCG dans la gestion du cycle agricole au Chili et la continuité globale de l'expertise en gestion auront une incidence tangible et intangible sur le succès futur de la société.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler sur le transfert de la propriété avec la solide équipe de direction de DDC qui est déjà en place et qui apprécie le partenariat continu de The Corso Group », a déclaré William E. Peressini, chef de la direction, HNRG. « Nous travaillerons également en étroite collaboration avec les équipes existantes sur la gestion des terres, ce qui devrait inclure le réaménagement des vergers existants et le développement des vergers qui n'ont pas été cultivés. Grâce à ces efforts, nous chercherons à accroître la production de DDC, ainsi qu'à améliorer les partenariats de marketing existants et à en établir de nouveaux, afin de créer d'autres occasions. »

Le Chili tire profit de sa situation géographique et de son climat pour produire des cultures de grande valeur. Parce qu'il est situé dans l'hémisphère Sud, il commercialise sa production partout dans le monde à un moment où les approvisionnements en provenance de l'hémisphère Nord sont faibles. DDC emballe et commercialise actuellement des fruits pour environ 90 producteurs tiers ainsi que des fruits de ses propres fermes. Au cours de l'année de marketing 2018-2019, DDC a produit 1,70 % du volume de fruits chiliens. DDC vend ses produits à une clientèle diversifiée et mondiale et, au cours de la campagne agricole 2018-2019, elle a vendu des produits à près de 150 clients sur quatre continents. Quatre-vingt-dix pour cent du total des ventes sont enregistrées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Fernando Cisternas, chef de la direction, DDC, a déclaré : « En nous joignant à l'équipe de Gestion de placements Manuvie et de HNRG, nous sommes en mesure de compter sur leur vaste expérience en agriculture pour élargir nos activités et accroître la portée de la société. Nous pensons que l'acquisition va apporter des ressources supplémentaires considérables à nos équipes et à nos partenaires. »

HNRG a été conseillée par Jon Pratt, directeur général, fusions et acquisitions, Duff & Phelps et par Tully & Holland dans le cadre de la transaction.

À propos de Hancock Natural Resource Group

Hancock Natural Resource Group (HNRG) fait partie de la plateforme complète des marchés privés de Gestion de placements Manuvie, laquelle englobe les actions de sociétés fermées, les titres de créance privés, les infrastructures, l'immobilier, le bois d'œuvre et l'agriculture. La division de HNRG dans le domaine du bois d'œuvre gère environ 5,6 millions d'acres de terrains forestiers exploitables aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Chili. Le groupe des placements agricoles de HNRG supervise environ 400 000 acres de terres agricoles de première qualité dans les principales régions agricoles des États-Unis, du Canada et de l'Australie.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, et à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 septembre 2020, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 923 milliards de dollars canadiens (692 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulifeim.com/us/fr.

