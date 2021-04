Gestion de placements Manuvie offre des capacités de placements privés dans les secteurs des actions de sociétés fermées et des titres de créance privés, de l'immobilier, des infrastructures, du bois d'œuvre et de l'agriculture. Comptant plus de 100 milliards de dollars en actif géré et administré pour le compte de clients, y compris le fonds général de Manuvie, Gestion de placements Manuvie a récemment posé des jalons importants pour les investisseurs, notamment en concluant des engagements de 1,5 milliard de dollars américains avec Manulife Private Equity Partners, L.P. En 2020 et des engagements en capital d'environ 2 milliards de dollars américains avec le John Hancock Infrastructure Fund I en 2018.

« Nous sommes ravis que M. Catterick prenne les rênes de ce nouveau rôle, a déclaré Steve Blewitt, chef mondial, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. Nos capacités de placement dans les marchés privés sont parmi les plus diversifiées du secteur, et les investisseurs fortunés représentent l'un des segments dont la croissance est la plus rapide. L'expertise de M. Catterick sera essentielle pour commencer ce nouveau chapitre emballant des activités de l'entreprise qui propose aux investisseurs fortunés des stratégies autrefois uniquement offertes aux investisseurs institutionnels. »

M. Catterick se joint à Gestion de placements Manuvie avec plus de vingt ans d'expérience dans les domaines des placements non traditionnels, de la gestion de patrimoine et des marchés financiers. Plus récemment, il a occupé le poste de chef régional des placements non traditionnels à la HSBC, où il a dirigé la distribution de placements non traditionnels, la gestion de produits et la stratégie au sein de la plateforme de la gestion de patrimoine et des services bancaires privés dans les Amériques.

« Les vingt ans d'expérience de M. Catterick auprès des clients fortunés et dans le marché privé nous permettent d'élargir et d'innover la structure de nos produits afin d'offrir des occasions supplémentaires aux investisseurs fortunés, a déclaré Ken Pogrin, chef de l'exploitation, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. Grâce à ces progrès, nous espérons informer les investisseurs qui pourraient ne pas tirer profit de la diversification considérable et du potentiel de rendement que procurent les actifs privés et leur donner accès à ces placements. »

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 décembre 2020, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 966 milliards de dollars canadiens (758 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gpmanuvie.ca.

