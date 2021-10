MM. Headland et Nia sont des employés chevronnés du secteur canadien des services financiers. Chacun a occupé des postes de direction à responsabilités croissantes dans le domaine des placements à Manuvie. Actuellement stratèges principaux en placements à Gestion de placements Manuvie, ils entretiennent de solides relations avec les conseillers et adoptent une perspective mondiale dans un large éventail de catégories d'actif. Ils fournissent régulièrement des commentaires approfondis au moyen de balados, de rapports d'analystes et de billets sur les placements, ainsi que dans les médias et lors d'événements du secteur.

« De nos jours, les investisseurs sont submergés par un flot constant de données, de nouvelles et d'autres renseignements sur le marché et l'économie. Maintenant plus que jamais, les gens veulent avoir accès à l'information qui les aidera à faire la part des choses et à démystifier les questions complexes liées au marché et à l'économie, explique Catherine Milum, chef, Ventes, Gestion de patrimoine, Gestion de placements Manuvie, Canada. « Kevin et Macan publient régulièrement des commentaires et des analyses d'experts en tirant parti d'une approche comportementale en matière de placement qui aide nos conseillers financiers à orienter les investisseurs tout au long de divers cycles économiques, des périodes de croissance rapide aux périodes marquées par la volatilité et l'incertitude. Nous sommes fiers d'offrir aux conseillers un accès privilégié à leur expertise. »

Frances Donald, économiste en chef, Gestion de placements Manuvie, déclare ce qui suit : « Macan et Kevin font partie intégrante de l'équipe depuis plus de 10 ans, et il n'y a personne de mieux placé pour assurer la continuité et le soutien afin d'aider nos clients à bien comprendre les marchés et à bâtir de meilleurs portefeuilles. »

MM. Headland et Nia succèdent à Philip Petursson. Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, ils continueront d'obtenir des résultats positifs pour leurs clients en analysant et en interprétant les marchés et l'économie. Ils collaboreront également avec les stratèges macroéconomiques et les équipes de gestion de portefeuille pour fournir aux conseillers et aux investisseurs des commentaires sur les stratégies et la répartition de l'actif afin de les aider à prendre de meilleures décisions pour l'avenir et à bâtir des portefeuilles plus solides.

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

