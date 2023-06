TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

BOSTON et LONDON, le 22 juin 2023 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé la nomination de Colin Purdie à titre de nouveau chef des placements, Marchés publics. M. Purdie entrera au service de Gestion de placements Manuvie le 1er décembre 2023. Il succédera ainsi à Christopher Conkey qui prendra sa retraite à la fin de 2024, après 13 années au sein de la Société et une brillante carrière de plus de 40 ans dans le domaine de la gestion d'actifs.

Colin Purdie, chef des placements, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie (Groupe CNW/Gestion de placements Manuvie)

M. Conkey a fait ses débuts à Manuvie en 2010 en tant que chef des placements, Actions mondiales. Il a pris la direction de l'équipe Titres à revenu fixe mondiaux en 2013 et de l'équipe Solutions multiactifs en 2015. En 2017, il a été nommé chef mondial des placements et chef, Marchés publics; dans ce rôle clé, il a participé à l'établissement du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société. Son leadership dans tous ces domaines a été l'un des principaux moteurs de la croissance des actifs gérés par Marchés publics.

« Nous sommes ravis que Colin intègre notre équipe et profondément reconnaissants de l'apport inestimable de Chris à la réussite de notre société. Lorsque nous avons mis en place le Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et défini ses priorités, nous avions à cœur nos clients et leurs objectifs », souligne Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie. « Grâce au leadership et aux conseils de Chris, nous avons pu jeter des bases solides pour l'atteinte de résultats constants tant en contexte de croissance que de volatilité; nous avons aussi pu élargir notre offre de solutions par la création et l'acquisition d'équipes tout en intégrant les facteurs ESG à nos portefeuilles d'actions et de titres à revenu fixe cotés. »"

« Je suis fier de ce que nous avons apporté à nos clients au cours des 13 dernières années, et je suis persuadé que Colin continuera de tabler sur les bases établies pour nos équipes et nos investisseurs, précise M. Conkey. Nous collaborerons étroitement pour bien comprendre le parcours des équipes et pour trouver les meilleures occasions à l'avenir, dans toutes les catégories d'actifs, de façon à satisfaire les besoins changeants de nos clients. »

Lorsque M. Purdie entrera officiellement au service de Gestion de placements Manuvie, M. Conkey deviendra alors conseiller spécial du président et chef de la direction. Il se concentrera sur la transition au sein de la direction et se consacrera à des projets spéciaux dans l'équipe Marchés publics et l'organisation dans son ensemble pour le reste de son mandat.

En tant que chef des placements, Marchés publics, M. Purdie dirigera l'équipe de placement. Il sera responsable de tous les aspects des processus de placement pour les marchés publics et du rendement des placements de ses stratégies en matière d'actions, de titres à revenu fixe et axées sur les solutions. Il veillera aussi à l'élaboration et à la mise en place de la philosophie de placement et de l'approche de gestion des risques de la Société, ainsi qu'à l'intégration des facteurs ESG. Il relèvera de Paul Lorentz et sera en poste à Londres.

« C'est un honneur pour moi de me joindre à Gestion de placements Manuvie », a souligné M. Purdie par rapport à sa nomination. « La Société est déterminée à travailler avec les clients pour s'attaquer à certains des plus gros défis que doivent relever les investisseurs de nos jours. Comptant plus de 625 spécialistes en placements - dont l'une des plus grandes équipes de titres à revenu fixe en Asie - et menant ses activités dans des marchés névralgiques partout dans le monde, elle est bien placée pour contribuer au processus décisionnel des clients et aider à constituer des portefeuilles d'épargne-retraite, conseiller à l'égard des objectifs pour une transition vers une économie à faibles émissions de carbone et, ultimement, assurer un avenir meilleur. »

M. Purdie arrive d'Aviva Investors, où il a travaillé pendant plus de dix ans avant d'entrer au service de Gestion de placements Manuvie. Récemment, il a occupé le poste de chef des placements, Marchés liquides, où il a dirigé des équipes mondiales dans les domaines du crédit, des actions, des solutions multiactifs et de la macroéconomie, des facteurs ESG et de la négociation. Il a également occupé les fonctions de chef des placements, Titres de créances, de chef mondial des titres de créances de qualité investissement, et de gestionnaire de portefeuille, Titres de créances des marchés institutionnels. Auparavant, il a acquis de l'expérience auprès d'Aegon Asset Management, de Charles Stanley (Sutherlands) et de l'Autorité des services financiers du Royaume-Uni. En 2022, M. Purdie a reçu le prix de chef des placements européen de l'année décerné par Funds Europe, les juges ayant reconnu les mesures d'Aviva en matière d'intégration des facteurs ESG.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes chevronnés des marchés publics et privés tirent profit de notre présence dans 19 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour y arriver, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements,consultez le site https://www.manulifeim.com/us/fr.html.

Gestion de placements Manuvie, au 31 mars 2023. Gestion de placements Manuvie comprend une équipe de professionnels des placements mondiale formée de spécialistes de plusieurs de ses sociétés affiliées et coentreprises; les entités ne représentent pas toutes les catégories d'actif.

