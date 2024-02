La leader mondiale de la gestion d'actifs et des placements alternatifs se joindra au plus important gestionnaire mondial d'investissements en capital naturel le 4 mars

TORONTO , le 6 févr. 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (GP Manuvie), le gestionnaire d'actifs mondial au service de 17 millions d'investisseurs, a annoncé aujourd'hui qu'Anne Valentine Andrews se joindra à la société à titre de cheffe mondiale, Marchés privés. Son mandat commence le 4 mars 2024.

Anne Valentine Andrews, cheffe mondiale, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie (Groupe CNW/Gestion de placements Manuvie)

S'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience en gestion d'actifs et de placements alternatifs, madame Valentine Andrews dirigera toutes les équipes responsables des placements et orientera la stratégie globale, le développement des affaires et la croissance des activités de Gestion de placements Manuvie au sein des marchés privés. Madame Valentine Andrews et son équipe travailleront également en étroite collaboration avec le groupe mondial de produits et les responsables d'affaires de l'entreprise pour stimuler l'innovation en matière de produits sur le marché privé dans les canaux de distribution de détail, institutionnels et de régimes de retraite. Établie à New York, madame Valentine Andrews relèvera de Paul Lorentz, président et chef de la direction de GP Manuvie.

« Nous sommes ravis d'accueillir Anne au sein de notre entreprise, compte tenu de son expertise et de sa vaste expérience des placements alternatifs », a déclaré M. Lorentz. « Nous sommes convaincus que son leadership accélérera la croissance de notre plateforme de marchés privés et offrira une valeur ajoutée à nos clients. Les investisseurs individuels et institutionnels exigent un accès élargi aux marchés privés pour renforcer leurs portefeuilles, trouver diverses sources d'alpha et atteindre leurs objectifs de placement. Nous sommes déterminés à poursuivre l'expansion de notre plateforme de marchés privés mondiaux afin d'aider nos clients à saisir des occasions attrayantes de rendement à long terme. »

Madame Valentine Andrews nous arrive de BlackRock, où elle a passé les neuf dernières années, le plus récemment à titre de directrice générale et cheffe mondiale, Infrastructure et Immobilier. Sous sa direction, BlackRock est devenue l'un des 10 principaux gestionnaires d'infrastructure et des 50 principaux gestionnaires immobiliers en fonction des actifs sous mandat de gestion. À BlackRock, Anne Valentine Andrews a siégé au comité d'exploitation mondial, au comité sur le capital humain et au comité de direction des marchés de capital à risque privé. Avant BlackRock, elle a été cocheffe et cheffe de l'exploitation de la plateforme Morgan Stanley Infrastructure et a travaillé à la Macquarie Bank à Melbourne et à New York. En plus de son sens aigu des affaires et du commerce, madame Valentine Andrews est une fervente partisane des initiatives touchant la diversité, l'équité et l'inclusion et fait la promotion des femmes dans le secteur des services financiers.

« Je suis ravie de me joindre à Gestion de placements Manuvie pour diriger le secteur des marchés privés à l'échelle mondiale », a déclaré madame Valentine Andrews. « L'entreprise mise sur une longue tradition de plus d'un siècle qui s'appuie sur ses origines en tant qu'assureur et a de solides assises de calibre mondial sur le plan du rendement des investissements, de la gestion des risques, du développement durable et de l'orientation client. La capacité de Gestion de placements Manuvie à gérer des actifs non traditionnels pour ses clients et dans sa plateforme d'assurance favorise une optique élargie qui permet de créer des initiatives intéressantes de développement de produits et des occasions de co-investissement stimulantes. Je me réjouis à l'idée de travailler aux côtés de l'équipe pour continuer à répondre aux besoins des clients et à accélérer la croissance de cette plateforme qui se retrouve dans une position unique pour réaliser ses ambitions. »

GP Manuvie et son fonds général gèrent actuellement environ 120 milliards de dollars américains d'actifs au sein des marchés privés,1, comme le capital-investissement, le crédit privé, l'infrastructure, l'immobilier, les terrains forestiers exploitables et l'agriculture, et elle a récemment été reconnue comme le plus grand gestionnaire mondial d'investissements en capital naturel.2

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur mondial de gestion du patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la qualité de vie en outillant les investisseurs pour créer un avenir meilleur. Au service de plus de 17 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous croyons que notre portée mondiale, nos entreprises complémentaires et la force de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à tirer parti des tendances mondiales émergentes d'aujourd'hui. Nous offrons un accès à des solutions de placement publiques et privées dans les domaines des actions, des titres à revenu fixe, des actifs multiples, des placements alternatifs et des stratégies liées au développement durable, comme le capital naturel, afin d'aider nos clients à prendre des décisions financières plus éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans tous les territoires. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site manulifeim.com/us/fr.html.

________________________ 1 Au 30 septembre 2023. 2 Une recherche d'IPE en date du 29 janvier 2024. Le classement est fondé sur l'ensemble des fonds sous mandat de gestion de capital naturel qui comprend les fonds sous mandat des terres agricoles, de l'agriculture, et de la foresterie ou de la forêt exploitable. On a demandé aux entreprises de fournir la répartition de leurs actifs sous mandat de gestion, et les dates varient du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Luke Shane, [email protected], 857 206-2351; Elizabeth Bartlett, [email protected], 857 210-2286