Gestion de placements Manuvie lance le Fonds de placement d'actifs réels Manuvie à l'intention des investisseurs qualifiés canadiens

TORONTO, le 10 janv. 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie annonce le lancement du Fonds de placement d'actifs réels Manuvie. Le Fonds est une solution destinée aux investisseurs qualifiés canadiens et permet à ces derniers d'avoir accès à une combinaison de placements mondiaux en actifs réels privés et publics. Le Fonds combine ainsi les bénéfices d'une exposition à une vaste gamme d'actifs privés et ceux provenant de la liquidité des marchés publics.

Comptant 154 milliards de dollars canadiens1 d'actif privé géré, Gestion de placements Manuvie est un partenaire de confiance fort de plus de 95 années d'expérience en gestion d'actifs privés pour le compte de clients institutionnels et du fonds général de Manuvie.

« Le Fonds de placement d'actifs réels Manuvie élargit l'offre actuelle de Gestion de placements Manuvie afin de répondre aux besoins croissants et variés des investisseurs », a déclaré Leo Zerilli, chef, Gestion de patrimoine et d'actifs, Canada. « En offrant un accès novateur aux placements dans les domaines de l'immobilier, des terrains forestiers, des terres agricoles, des infrastructures et d'autres actifs privés, ainsi qu'aux titres des marchés publics, ce fonds crée une solution à valeur ajoutée pour les clients. »

Les avantages potentiels de l'exposition aux actifs réels du Fonds de placement d'actifs réels Manuvie comprennent les suivants :

des rendements ajustés en fonction du risque améliorés;

une protection contre l'inflation;

un revenu stable dans un environnement de faibles taux obligataires.

Le Fonds de placement d'actifs réels Manuvie sera ouvert aux souscriptions trimestrielles à compter de mai 2022. Il sera géré par l'équipe Solutions multiactifs de Manuvie. La gestion du fonds sera dirigée par Eric Menzer, gestionnaire de portefeuille principal et chef mondial des services de gestion déléguée et solutions fiduciaires.

___________________ 1 L'actif géré est calculé selon la juste valeur; il comprend 73,6 milliards de dollars d'actifs pour le fonds général et 427 millions de dollars de capital engagé non financé de Marchés privés Gestion de placements Manuvie (États-Unis) SARL. Les méthodologies utilisées pour compiler l'actif géré total peuvent varier; ainsi, l'information peut différer de celle présentée à des fins réglementaires sur le formulaire ADV de certaines sociétés affiliées.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 septembre 2021, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie, y compris l'actif géré pour les autres segments de Manuvie, totalisait 1 100 milliards de dollars canadiens (835 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gamanuvie.com.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 30 septembre 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 400 milliards de dollars canadiens (1 100 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de dollars.

Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.ca.

La présente communication n'est ni une invitation à investir dans le Fonds de placement d'actifs réels Manuvie (le « Fonds »), ni un placement public des titres du Fonds, et ne doit, en aucune circonstance, être interprétée comme telle. Les parts du Fonds sont offertes en vente conformément à la notice d'offre confidentielle uniquement aux investisseurs de certains territoires au Canada qui répondent à certains critères d'admissibilité. Les demandes de souscription ne seront prises en compte que selon les modalités énoncées dans la notice d'offre confidentielle, dont on peut obtenir un exemplaire par notre intermédiaire.

Avant de décider de souscrire des parts, les investisseurs admissibles doivent lire attentivement la notice d'offre confidentielle du Fonds et tenir compte du fait que les placements non traditionnels peuvent comporter des risques importants. Le Fonds n'est pas garanti, sa valeur peut fluctuer fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Le présent document ne vise qu'à fournir des renseignements de nature générale. Il ne prétend pas fournir des conseils de nature juridique, comptable ou fiscale, ou des conseils de placement précis. Les renseignements présentés peuvent être modifiés sans préavis et Gestion de placements Manuvie limitée et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie quant à l'exactitude des renseignements visés et elles n'assument aucune responsabilité à l'égard de leur fiabilité.

