BOSTON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui la fermeture définitive du Fonds d'infrastructure II Manuvie, L.P. (« MIF II » ou le « Fonds »), un fonds commun de placements privés de 4,65 milliards de dollars américains constitué de capitaux engagés de 29 commanditaires et du compte général de Manuvie. MIF II est le deuxième fonds d'infrastructure de la société qui investira dans des actifs du secteur d'infrastructure de base et de base Plus. Le Fonds profite de la vaste expérience de l'équipe Gestion de placements Manuvie en matière de placement et de gestion de portefeuilles diversifiés de placements dans les infrastructures. Les capacités de Gestion de placements Manuvie sur les marchés privés mondiaux, qui totalisent plus de 54 milliards de dollars américains, comprennent des actifs réels, notamment des infrastructures, des biens immobiliers, des terrains forestiers exploitables et des terres agricoles, ainsi que du placement privé et du crédit privé.1

« Nous sommes heureux d'annoncer une collecte de fonds couronnée de succès qui a largement dépassé notre objectif et la taille de notre premier fonds commun, a déclaré Christoph Schumacher, chef, Actifs réels, Gestion de placements Manuvie. Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs qui voient la valeur de notre stratégie de placement différenciée et de notre engagement à établir des partenariats durables. »

Gestion de placements Manuvie a établi son premier fonds d'infrastructure en 2018. Les deux fonds sont dirigés par Recep Kendircioglu, cogestionnaire de portefeuille et chef des placements dans les infrastructures, et par John Anderson, cogestionnaire de portefeuille et chef mondial, Finances générales, Manuvie. La stratégie de placements dans les infrastructures de Gestion de placements Manuvie vise à collaborer avec des exploitants d'infrastructures à la recherche d'un partenaire de capital compétent et expérimenté.

« Nous sommes reconnaissants des relations de longue date que nous avons établies avec des exploitants d'infrastructures pionniers qui suivent le rythme dans un secteur en pleine évolution et qui nous permettent d'investir dans un large éventail d'entreprises, a déclaré M. Kendircioglu. Le fonds est soutenu par une équipe compétente et expérimentée qui concentrera la majorité des placements du fonds sur les actifs d'infrastructure, y compris l'énergie renouvelable et le stockage, l'infrastructure numérique, le transport et les services publics réglementés. »

« MIF II est le fonds le plus important que Gestion de placements Manuvie a collecté à ce jour, et il témoigne de la reconnaissance croissante de nos capacités sur les marchés privés », a ajouté Stephen J. Blewitt, chef mondial, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie.

Campbell Lutyens a agi à titre de conseiller en services financiers exclusif pour le Fonds.

1 Au 30 septembre 2021, les renseignements sur les actifs gérés des marchés privés, selon leur juste valeur, représentent les actions de sociétés fermées, les titres de créance privés, les actions immobilières, les infrastructures, les terrains forestiers exploitables et les actifs agricoles gérés par Gestion de placements Manuvie pour les clients externes et le compte général de Manuvie.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 septembre 2021, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie, y compris l'actif géré pour les autres segments de Manuvie, totalisait 1 100 milliards de dollars canadiens (835 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulifeim.com/us/fr.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

