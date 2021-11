BOSTON, TORONTO et LONDRES, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a publié aujourd'hui son troisième rapport annuel sur les placements durables et responsables pour ses activités de gestion de placements institutionnels. Le rapport témoigne de son engagement continu à l'égard du développement durable, l'intérêt pour ce secteur continuant de croître dans le monde entier.

Le rapport fait état de progrès importants dans trois secteurs clés dans lesquels la société concentre ses efforts en matière de développement durable : Intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), gestion active et collaboration mondiale pour résoudre les problèmes systémiques de développement durable.

Déclaration de Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie : « Nos efforts appuient les objectifs de nos clients et contribuent à renforcer les bases environnementales et sociales qui permettent à l'économie mondiale de fonctionner. Notre priorité est de continuer à accroître nos capacités de placement durable au sein des catégories d'actif des secteurs public et privé afin de répondre aux besoins changeants de nos clients. »

Progrès en matière de développement durable

En 2020, Gestion de placements Manuvie a eu 1 122 activités d'engagement avec 985 émetteurs d'actions et de titres à revenu fixe dans le monde. Elle a lancé un tableau de bord pour le vote par procuration afin de divulguer les résultats des votes par procuration 1 . Il y a eu un changement d'orientation conscient : on est passé d'un simple volume de conversations à des engagements axés sur les résultats pour atténuer les risques importants liés à la durabilité.

placements Manuvie a eu 1 122 activités d'engagement avec 985 émetteurs d'actions et de titres à revenu fixe dans le monde. Elle a lancé un tableau de bord pour le vote par procuration afin de divulguer les résultats des votes par procuration . Il y a eu un changement d'orientation conscient : on est passé d'un simple volume de conversations à des engagements axés sur les résultats pour atténuer les risques importants liés à la durabilité. Gestion de placements Manuvie a investi davantage dans ses équipes de développement durable. Le nombre de spécialistes du développement durable dans le monde était passé de 16 à 25 au 31 décembre 2020.

placements Manuvie a investi davantage dans ses équipes de développement durable. Le nombre de spécialistes du développement durable dans le monde était passé de 16 à 25 au 31 décembre 2020. Seuls 20 gestionnaires de placements ont été nommés membres du groupe de leaders des Principes pour l'investissement responsable ( PIR) de 2020 en reconnaissance de leurs efforts en matière de rapports sur le climat, et Gestion de placements Manuvie est l'un d'eux.

2020 en reconnaissance de leurs efforts en matière de rapports sur le climat, et placements Manuvie est l'un d'eux. S'appuyant sur ses efforts avancés d'intégration des facteurs ESG dans l'ensemble des catégories d'actif, la société a élargi son offre de développement durable en lançant un certain nombre de stratégies assorties d'objectifs précis en matière de développement durable. De plus, elle a eu une incidence importante en faisant le premier investissement dans des terrains forestiers exploitables qui sera principalement utilisé pour la séquestration et le stockage du carbone2.

Commentaire de Brian Kernohan, chef du développement durable, Marchés privés : « Notre mission, en tant que gestionnaire d'actifs, consiste à procurer à nos clients d'excellents rendements corrigés du risque au fil du temps tout en ayant une incidence positive sur l'environnement et la société grâce à une saine gérance. Nous croyons qu'un engagement à l'égard de l'investissement durable est nécessaire au succès des investisseurs. »

Mot de la fin de Peter Mennie, chef mondial, Recherche et intégration des facteurs ESG (Marchés publics) : « Nous sommes fiers de notre contribution à la mise en œuvre de pratiques commerciales plus durables partout dans le monde. Nous croyons qu'il faut intégrer tous les éléments des placements durables dans nos conversations avec la direction de la société et utiliser des points de données mesurables pour démontrer les progrès réalisés. En plus d'aider à atténuer l'incidence des risques importants en matière de développement durable dans nos portefeuilles, cette approche est conforme aux intérêts de nos clients à long terme. »

Depuis qu'elle est devenue signataire des PIR en 2015, Gestion de placements Manuvie a amélioré ses pratiques en matière de développement durable dans toutes les catégories d'actif et renforcé sa participation à des initiatives visant à relever les défis mondiaux en matière de développement durable.

Cliquez ici pour obtenir des précisions sur le rapport sur l'investissement durable et responsable 2020 de Gestion de placements Manuvie.

Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto, et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 septembre 2021, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie, y compris l'actif géré pour les autres segments de Manuvie, totalisait 1 100 milliards de dollars canadiens (835 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gamanuvie.com.

1. Le rapport complet n'est pas accessible au public. Plus de renseignements sont disponibles sur demande. Les votes par procuration sont exercés pour les placements sur les marchés publics gérés par Marchés publics, Gestion de placements Manuvie.

2. Nous cherchons à intégrer les facteurs ESG importants tout au long du cycle de vie des investissements et de la durée pendant laquelle nous en sommes propriétaires, en tenant compte des caractéristiques de la catégorie d'actif et du processus d'investissement, ainsi que du secteur d'activités et de la région, entre autres facteurs. Chaque équipe de placement exerce ses activités dans différents marchés et adopte une approche distincte en matière de placement. Par conséquent, chaque équipe intègre les facteurs ESG à son processus de placement selon une approche qui lui est propre.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias : Asie : Carl Wong, [email protected]; Canada : Cheryl Holmes, [email protected]; États-Unis et Europe : Elizabeth Bartlett, [email protected]

Liens connexes

https://www.manulifeim.com/