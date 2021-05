Cette nomination reflète la croissance des activités sur les marchés privés de Gestion de placements Manuvie et l'intérêt croissant pour les solutions de placement d'actifs réels. Ce poste réunit les capacités de la Société en matière d'actifs réels dans l'immobilier, les infrastructures, le bois d'œuvre et l'agriculture, qui ont été des moteurs clés de la diversification, offrant des solutions durables et axées sur la nature et contribuant depuis longtemps à générer des rendements différenciés pour les clients. M. Schumacher supervisera un actif géré de 42,9 milliards de dollars américains* à l'échelle mondiale. Les chefs de chacune des équipes de Manuvie responsables des actifs réels relèveront directement de lui.

« M. Schumacher partage notre vision d'unifier et de faire croître collectivement nos activités mondiales liées aux actifs réels », indique Steve Blewitt, chef mondial, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. « Comme un plus grand nombre de nos clients cherchent des solutions au sein d'un large éventail de catégories d'actif non traditionnelles, le savoir-faire et l'expérience de M. Schumacher permettront à Gestion de placements Manuvie de continuer à répondre aux besoins de nos clients et à générer d'excellents rendements à long terme. »

M. Schumacher sera un atout important à Gestion de placements Manuvie; il a dirigé des stratégies mondiales en matière d'immobilier institutionnel et d'infrastructure dans le cadre de ses fonctions antérieures. Plus récemment, il a été chef mondial, Immobilier et directeur général au sein de Credit Suisse Asset Management.

« Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à une équipe mondiale en pleine croissance et je me réjouis à l'idée de mettre à profit mon expertise et diriger les équipes responsables des actifs réels à Gestion de placements Manuvie », indique M. Schumacher, chef mondial, Actifs réels, Marchés privés. « L'équipe de Gestion de placements Manuvie a une base de clients et des actifs gérés impressionnants, et je suis enthousiaste à l'idée de participer à l'accélération de la croissance de l'entreprise à l'échelle mondiale. »

M. Schumacher planifie déménager à Boston et relèvera de Steve Blewitt.

* L'actif géré est en dollars américains, selon la juste valeur au 31 mars 2021 et représente les actions immobilières, les infrastructures et les actifs forestiers et agricoles gérés par la filiale de gestion d'actifs institutionnels de Gestion de placements Manuvie pour le compte de clients externes, de sociétés d'assurance et d'autres sociétés affiliées.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, et à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 mars 2021, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 764,1 milliards de dollars canadiens (607,6 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulifeim.com/us/fr.

