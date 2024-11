TORONTO, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui l'optimisation de son organisation de placement en actions, qui tirera désormais parti de l'expertise de ses équipes en Asie et dans les marchés émergents pour améliorer l'expérience de placement de ses clients. Charlie Dutton, spécialiste du placement en actions ayant une grande expérience de l'Asie, a été nommé au poste nouvellement créé de chef des placements, Actions, Marchés émergents mondiaux. Dans ce nouveau rôle, il supervisera et harmonisera nos capacités en matière d'actions pour l'Asie (hors Japon) et les marchés émergents et veillera à ce que nous tirions parti des ressources et des connaissances locales dans l'ensemble de l'organisation.

Gestion de placements Manuvie est active dans les marchés émergents depuis plus d'un siècle. Elle dispose aujourd'hui de l'une des plus grandes équipes spécialisées dans les actions en Asie, comptant plus de 90 professionnels du placement répartis dans dix marchés de la région. En combinant les connaissances locales et une expertise approfondie dans le domaine des placements, Gestion de placements Manuvie aura une longueur d'avance en matière d'information sur les autres gestionnaires d'actifs établis à l'extérieur de l'Asie. L'organisation combinée Actions de marchés émergents gère un actif de plus de 25 milliards de dollars US dans le cadre de stratégies d'actions visant l'Asie et les marchés émergents.

« La collaboration et l'engagement ont toujours été au cœur de notre culture du placement, et nos équipes spécialisées dans les actions en Asie et dans les marchés émergents ont échangé leurs idées et leurs points de vue dans le cadre de divers forums. L'harmonisation plus étroite de l'équipe d'actions asiatiques à l'organisation mondiale des actions des marchés émergents officialise le partage d'idées et de points de vue qui existe de longue date entre nos équipes de placement en Asie et dans les marchés émergents. Nous pensons que cette harmonisation se traduira par un meilleur partage des recherches et de la prise de décision en matière de placement et qu'elle renforcera notre capacité à créer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des clients », a déclaré Colin Purdie, chef mondial des placements, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie.

Au cours des prochains mois, Charlie Dutton passera beaucoup de temps en Asie avec les équipes de placement de la région. Il restera cependant basé à Londres, ce qui lui permettra de travailler et de communiquer efficacement avec les équipes de placement à Londres et en Asie et d'assurer la liaison entre elles.

M. Dutton arrive à ce poste fort d'une expérience de plus de 27 ans en placement, dont plus de 25 ans dans le domaine du placement en actions en Asie. Il a en outre travaillé sept ans à Hong Kong ainsi qu'en Afrique du Sud et à Londres. Avant de se joindre à l'équipe Actions de marchés émergents de Gestion de placements Manuvie plus tôt cette année, il était gestionnaire de fonds au sein de Ninety One et faisait partie de l'équipe chargée de la qualité à l'échelle mondiale qui gère des actifs dans cinq stratégies.

Avant Ninety One, il a été l'un des associés fondateurs de Coupland Cardiff Asset Management, une société de placement asiatique où il a passé dix ans à gérer des fonds d'actions axés sur l'Asie. Auparavant, alors qu'il était basé à Hong Kong, il a été directeur de la recherche pour l'Asie-Pacifique à JPMorgan et analyste de la consommation à Hong Kong et en Chine à JF Securities. Il a commencé sa carrière à HSBC à Hong Kong en tant qu'analyste pour Hong Kong et la Chine.

« Nous sommes persuadés que la vaste expérience de Charlie dans le secteur du placement, dont plus de 25 ans dans le placement en actions asiatiques, fait de lui la personne idéale pour occuper le poste de chef des placements, Actions, Marchés émergents mondiaux. Grâce à son leadership, conjugué au soutien de nos équipes de placement en Asie, il saura tirer parti de nos solides assises dans la région et diriger nos activités en Asie vers l'avenir », a déclaré Steve Medina, chef des placements, Actions mondiales, Gestion de placements Manuvie.

Par la même occasion, Gestion de placements Manuvie a annoncé que Kathryn Langridge, directrice générale principale, gestionnaire de portefeuille principale et chef de l'équipe Actions de marchés émergents, a fait part de son intention de prendre sa retraite le 31 octobre 2025, après une impressionnante carrière de plus de 40 ans dans le domaine du placement. Autre départ annoncé : Ronald Chan, chef des placements, Actions asiatiques (hors Japon), quittera Gestion de placements Manuvie.

« L'harmonisation des équipes d'actions asiatiques et de marchés émergents témoigne du rôle essentiel que joue l'Asie sur les marchés boursiers d'aujourd'hui, et attire encore davantage l'attention sur le vaste bassin de talents au sein de l'organisation de placement de Manuvie », a déclaré Charlie Dutton, chef des placements, Actions mondiales des marchés émergents. « En mondialisant et en renforçant cette capacité, Gestion de placements Manuvie est plus à même de répondre aux besoins de ses clients tout en élargissant le pipeline de recherche et de connaissances que l'équipe Actions de marchés émergents peut fournir à d'autres capacités de l'entreprise à l'échelle mondiale. »

