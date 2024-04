LONDRES et TORONTO, le 3 avril 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu la transaction annoncée précédemment en vue d'acquérir le gestionnaire multisectoriel d'instruments de crédit non traditionnels CQS. La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a donné son approbation réglementaire pour cette transaction. Cette acquisition accélère la croissance de la Société et fait progresser sa stratégie en tant que gestionnaire de patrimoine et d'actifs mondial de premier plan, offrant des solutions de revenus sur l'ensemble du spectre de crédit aux investisseurs individuels, institutionnels et en épargne-retraite.

Dans le cadre de cette transaction, Gestion de placements Manuvie a acquis la marque CQS et compte l'harmoniser avec celle de Manuvie en tant que « Manuvie | Gestion de placements CQS » là où les lois locales l'autoriseront.

« Grâce à cette acquisition, Gestion de placements Manuvie est en excellente position pour profiter de l'intérêt croissant des investisseurs pour les instruments de crédit non traditionnels et pour accélérer la croissance de ses activités à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis de conclure cette acquisition stratégique, car elle nous permettra de mieux servir les investisseurs individuels, institutionnels et d'épargne-retraite, et de générer de la croissance pour nos clients », a déclaré Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie. « De nombreux investisseurs cherchent à augmenter la portion de titres à revenu fixe dans leurs portefeuilles en ajoutant des stratégies plus sophistiquées au sein de cette catégorie d'actifs, et nous sommes heureux d'élargir notre offre dans ce domaine. »

« Aujourd'hui, nos deux entreprises se réunissent sous le nom de Manuvie | CQS Investment Management. Gestion de placements Manuvie est le partenaire idéal pour CQS, et cette étape marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour nos clients, nos collègues et notre plateforme d'instruments de crédit non traditionnels, » a déclaré Soraya Chabarek, cheffe de la direction de CQS. « Ensemble, nous offrirons d'importantes nouvelles possibilités à nos clients, qui bénéficieront de l'envergure et de la solidité des fonds propres de notre nouvelle société mère. »

Mme Chabarek conservera son rôle de cheffe de la direction de CQS. Les associés principaux Craig Scordellis, chef des placements, Crédit, et Jason Walker, chef des placements, Titres adossés à des créances, conserveront également leurs fonctions et relèveront de Mme Chabarek.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Piper Sandler & Company a agi en tant que conseiller financier exclusif et Simmons & Simmons LLP en tant que conseiller juridique de CQS dans le cadre de cette transaction.

Publié et approuvé par Manulife Investment Management (Europe) Limited. Enregistrée en Angleterre sous le numéro 02831891. Siège social : One London Wall, London EC2Y 5EA. Habilitée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 17 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de Manuvie | CQS Investment Management

Manuvie | CQS Investment Management est un gestionnaire multisectoriel d'instruments de crédit non traditionnels et une filiale en propriété exclusive de Gestion de placements Manuvie. CQS gère depuis 20 ans des stratégies de crédit axées sur la recherche sur plusieurs cycles de marché. Ses capacités de base couvrent le crédit d'entreprise (prêts et obligations), les titres adossés à des actifs, le capital réglementaire, les obligations structurées adossées à des prêts et les obligations convertibles. Notre ambition est de continuer à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs au fil des cycles du marché en sélectionnant des titres de créance de bonne qualité et en générant des revenus. Nous nous engageons à établir des partenariats durables avec les investisseurs, à générer des rendements ajustés au risque à long terme, à fournir des services de haut niveau et à adapter les mandats à un éventail d'objectifs de rendement et de tolérance au risque. Pour plus de renseignements, visitez le site cqs.com.

Renseignements: Communications avec les médias : Elizabeth Bartlett, Gestion de placements Manuvie, +1 857 210-2286, [email protected]