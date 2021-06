En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 14 juin 2021 /CNW/ - En tant que gestionnaire mondial d'actifs immobiliers de premier plan, Gestion de placements Manuvie reconnaît qu'elle est bien placée pour aider à mener la transition vers une économie à faible émission de carbone1. Gestion de placements Manuvie a publié son rapport sur le développement durable d'Immobilier Manuvie 2021, qui met l'accent sur la façon dont elle assure le leadership en matière de biens immobiliers durables au sein de notre organisation mondiale, et qui comprend des renseignements sur le modèle de réduction des gaz à effet de serre (GES) élaboré pour les actifs immobiliers, qui vise à réduire les émissions de 80 % d'ici 20502.

« Nous sommes très fiers de cette décision responsable, qui représente une étape vers la réalisation de notre engagement à l'égard de l'atténuation des changements climatiques et une avancée quant au rôle que nous jouons dans la transition vers une planète plus saine », affirme Steve Blewitt, chef mondial, Marchés privés. « Depuis 2017, l'équipe Immobilier de Gestion de placements Manuvie mesure nos émissions de gaz à effet de serre et en fait état dans ses rapports sur le développement durable. L'établissement de cet objectif réaliste témoigne de notre engagement à nous responsabiliser et à respecter des normes élevées en ce qui concerne les considérations liées au climat. »

Gestion de placements Manuvie prend des mesures concrètes pour réduire ses émissions de carbone : elle a lancé des initiatives visant à trouver des moyens de réduire les émissions de GES dans l'ensemble de son portefeuille immobilier mondial. Au cours de la dernière année, elle a mené une étude approfondie de ses immeubles portant sur la modernisation liée aux émissions de carbone, en plus de mettre à jour le processus de location pour mettre davantage l'accent sur le développement durable. Ce processus fait partie d'une approche stratégique axée sur quatre piliers :

Mesures d'efficacité - mise en œuvre d'améliorations énergétiques progressives, rentables et conventionnelles grâce à la mise en service continue d'immeubles et à l'efficacité opérationnelle.

- mise en œuvre d'améliorations énergétiques progressives, rentables et conventionnelles grâce à la mise en service continue d'immeubles et à l'efficacité opérationnelle. Remplacement de combustible - passage d'une infrastructure à forte émission de carbone à une infrastructure à faible émission de carbone grâce au renouvellement des infrastructures, ce qui réduit immédiatement les émissions puisque le réseau électrique a une intensité de carbone moins élevée, et qui réduira davantage les émissions à mesure que le réseau est amélioré.

- passage d'une infrastructure à forte émission de carbone à une infrastructure à faible émission de carbone grâce au renouvellement des infrastructures, ce qui réduit immédiatement les émissions puisque le réseau électrique a une intensité de carbone moins élevée, et qui réduira davantage les émissions à mesure que le réseau est amélioré. Énergie renouvelable produite et stockée sur place - installation d'éléments comme des panneaux solaires sur le toit, surtout dans les régions dotées de réseaux électriques à forte intensité de carbone.

- installation d'éléments comme des panneaux solaires sur le toit, surtout dans les régions dotées de réseaux électriques à forte intensité de carbone. Crédits compensatoires et conventions d'achat d'électricité - achat de crédits compensatoires et conventions d'achat d'électricité pour gérer l'énergie de surplus ou les émissions de carbone après que les mesures ci-dessus ont été prises.

1 Les 100 principaux investisseurs immobiliers au monde d'IPE Real Assets possèdent plus de 1 440 milliards de dollars (1 300 milliards d'euros) d'actifs d'infrastructure détenus par des caisses de retraite, des fonds souverains, des assureurs et d'autres propriétaires institutionnels de capitaux. Pour figurer au classement, les investisseurs doivent être des propriétaires d'actifs, et non des gestionnaires externes. Ce classement se base sur les données du sondage de l'IPE, les renseignements de Rainmaker et les renseignements accessibles au public, principalement sous la forme de rapports annuels. Lorsque des chiffres exacts n'étaient pas disponibles, des estimations ont été faites. Certains investisseurs n'ont pas été inclus en raison d'un manque de renseignements. Source : IPE Real Assets, au 31 décembre 2020.

2 La cible vise à réduire l'intensité des émissions de portée 1 et 2 des propriétés dont nous avons le contrôle opérationnel.

Afin de soutenir ces initiatives et de mieux comprendre sa situation actuelle, l'équipe Immobilier de Gestion de placements Manuvie travaillera à la mise en œuvre de cette stratégie globale, en déterminant les occasions régionales et celles rattachées aux actifs où l'énergie et les émissions associées peuvent être réduites. Tous les projets seront également évalués en fonction de leur rendement lié au carbone et de la façon dont ils contribueront à la réduction des émissions.

« Notre approche en matière de développement durable dans le secteur immobilier incorpore les facteurs ESG dans toutes nos pratiques et nos activités de gestion des placements. Grâce à la réduction des émissions de carbone, Gestion de placements Manuvie vise à jouer un rôle clé dans la transition vers une économie à faible émission de carbone », indique Regan Smith, chef mondiale, Développement durable, Immobilier. « C'est dans cette optique que nous avons conçu une stratégie fondée sur la climatologie visant à réduire nos émissions de carbone dans l'ensemble de notre portefeuille immobilier. »

L'engagement de Gestion de placements Manuvie à atteindre ses cibles de réduction d'émissions pour son portefeuille immobilier ne représente qu'une partie du plan d'action climatique mondial de Manuvie, qui s'engage également à réduire de 35 % les émissions de portée 1 et 2 d'ici 2035, conformément à l'Accord de Paris sur le climat. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : Manuvie annonce son parcours vers la carboneutralité.

À propos de Marchés privés, Gestion de placements Manuvie

L'ensemble des ressources sur les marchés privés de Gestion de placements Manuvie couvre l'immobilier, les actions de sociétés fermées et les titres de créance privés, les infrastructures, le bois d'œuvre et l'agriculture. Par l'intermédiaire de son équipe Immobilier, Gestion de placements Manuvie développe et gère des biens immobiliers commerciaux pour des milliers de clients partout dans le monde. Au 31 mars 2021, le portefeuille immobilier représentait plus de 63 millions de pieds carrés d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels et de commerces de détail, ainsi que plus de 6 500 unités multirésidentielles stratégiquement situées dans différents marchés au Canada, aux États-Unis et en Asie. L'équipe tire parti de sa plateforme mondiale et de son expertise locale pour offrir des solutions avant-gardistes à ses locataires et produire des résultats pour ses partenaires.

Des renseignements supplémentaires sur notre équipe Immobilier figurent sur le site https://www.manulifeim.com/realestate/fr.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto, et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 mars 2021, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 764,1 milliards de dollars canadiens (607,6 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.manulifeim.com/us/fr.

