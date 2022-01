En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie lance le Fonds Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie, offert sur les plateformes de fonds communs de placement et de fonds distincts. Ce fonds s'appuie sur la gamme de fonds négociés en bourse (FNB) de Gestion de placements Manuvie, ce qui permet aux investisseurs et aux conseillers d'y accéder et d'ainsi avoir une autre occasion de diversifier leurs portefeuilles à un prix attrayant, tout en profitant de plus de choix et de souplesse.

« Nous reconnaissons que pour améliorer la vie des conseillers et des investisseurs, nous avons besoin de solutions conçues non seulement pour offrir un bon rendement, mais aussi pour proposer des choix et la souplesse voulue pour intégrer ces solutions dans le portefeuille d'un investisseur », affirme Yanic Chagnon, chef, Produits de placement, Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde - Canada. « C'est exactement ce que procure le Fonds Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie. »

La version fonds communs de placement et la version fonds distincts du fonds sont offertes aux fins d'achat depuis le 11 novembre 2021 et le 22 novembre 2021, respectivement. Au Canada1, le secteur des FNB progresse de 20 % par année depuis dix ans, et ce fonds offre aux investisseurs un autre moyen de participer à ce secteur de plus en plus populaire.

Ce fonds combiné2 se compose des fonds négociés en bourse (FNB) gérés activement suivants :



Symbole Répartition FNB ingénieux de dividendes

Manuvie TSX : CDIV 30 % FNB ingénieux de dividendes

américains Manuvie (non

couvert) TSX : UDIV.B 30 % FNB ingénieux d'obligations

de sociétés Manuvie TSX : CBND 40 %

Gestion de placements Manuvie cherche toujours à élargir sa gamme de produits pour répondre aux besoins croissants et variés des investisseurs. Les nouveaux FNB mettent en valeur nos capacités de gestion active et notre engagement à offrir aux investisseurs des options de placement à différents prix.

______________________________ 1 Source : Association canadienne des FNB et Financière Banque Nationale, au 31 décembre 2020. 2 Le fonds combiné FNB de fonds distincts contient le fonds combiné de fonds communs sous-jacents.

Les FNB de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Les FNB peuvent donner lieu au paiement de commissions, de frais de gestion ou de charges. Veuillez lire l'Aperçu du FNB et le prospectus avant d'investir dans les fonds. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers est l'émetteur des contrats d'assurance des fonds distincts de Manuvie et le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du titulaire du contrat et peut prendre ou perdre de la valeur. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers.

Les points de vue et opinions peuvent changer sans préavis. Aucune stratégie de placement ni aucune technique de gestion des risques ne peuvent garantir le rendement ni éliminer les risques. Gestion de placements Manuvie ne donne pas de conseils juridiques ou fiscaux ou en matière de placement. Nous vous conseillons de consulter votre propre conseiller juridique, comptable ou autre avant de prendre une décision financière.

Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu des fonds ainsi que le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l'émetteur du contrat d'assurance FPG Sélect et du contrat d'assurance Mandats privés de placement Manuvie - Fonds distincts MPPM (Fonds distincts MPPM) de Gestion de placements Manuvie ainsi que le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats.

Pour discuter des fonds distincts avec Gestion de placements Manuvie, composez le 1 800 355-6776.

Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 septembre 2021, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie, y compris l'actif géré pour les autres segments de Manuvie, totalisait 1 100 milliards de dollars canadiens (835 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gamanuvie.com.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. La Société fournit des conseils financiers et de l'assurance, et son secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs - Gestion de placements Manuvie - fournit des services aux particuliers, aux institutions et aux participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 30 juin 2021, son actif géré et administré se chiffrait à 1 300 milliards de dollars canadiens (1 100 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,3 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

