À titre de cochefs, Créances de second rang, MM. Liebow et Szwarc contribueront à l'élaboration de fonds spécialisés, de comptes en gestion distincte et d'autres produits de placement pour le bassin de clients institutionnels à l'échelle mondiale de Gestion de placements Manuvie. L'ensemble des ressources sur les marchés privés de Gestion de placements Manuvie couvre les actions de sociétés fermées et les titres de créance privés, l'immobilier, les infrastructures, le bois d'œuvre et l'agriculture.

M. Liebow est entré au service de Gestion de placements Manuvie en 2004. Il occupait auparavant le poste de directeur général, Coinvestissement en capital et Créances de second rang. Avant cela, il a également été membre du groupe Finances générales (transports), Amérique du Nord de John Hancock pendant trois ans. Il détient un diplôme du Babson College et le titre d'analyste financier agréé (CFA).

M. Szwarc est entré au service de Gestion de placements Manuvie en 2013. Il occupait auparavant le poste de directeur général, Coinvestissement en capital et Créances de second rang. Il détient un diplôme du Boston College ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires de la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern et possède près de deux décennies d'expérience dans le domaine des titres de créance privés et des investissements en capital.

« Je suis reconnaissant envers MM. Liebow et Szwarc pour leur leadership et je suis convaincu que la profondeur et l'étendue de leur expérience garantiront leur succès », affirme Vipon Ghai, chef mondial, Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés, Gestion de placements Manuvie. « Je suis enthousiaste quant à l'avenir, alors que nous continuons d'accroître les capacités d'investissement sur les marchés privés de Gestion de placements Manuvie. »

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, et à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 31 décembre 2020, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 966 milliards de dollars canadiens (758 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gpmanuvie.ca .

