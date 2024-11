En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties estimatives de 2024 pour les fonds négociés en bourse (FNB) Manuvie et de la série FNB des Fonds communs de placement Manuvie, incluant des Fonds communs de placement alternatifs Manuvie (Fonds Manuvie). Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés au sein des FNB et de la série FNB des fonds. Veuillez noter que ces montants de gains en capital représentent des estimations en date du 1er novembre 2024 et qu'ils prennent en compte des renseignements prospectifs; par conséquent, ces montants pourraient être appelés à changer.

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 30 décembre 2024 recevront les distributions de 2024 qui seront réinvesties. Les distributions ne seront pas versées en espèces. Elles seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles de leur FNB ou série FNB de Fonds Manuvie respectif qui seront immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts détenues par chaque porteur de parts et la valeur liquidative des FNB et de la série FNB des fonds ne changeront pas en raison des distributions. Les porteurs détenant leurs parts à l'extérieur d'un régime enregistré auront des montants imposables à déclarer. En outre, le coût de base rajusté de leur placement augmentera.

Service de dépôt et de compensation CDS inc. déclarera les montants de distributions réels et leurs caractéristiques fiscales aux courtiers au début de 2025.

Veuillez noter que les distributions en espèces sont déclarées séparément, et peuvent être versées par certains FNB ou série FNB des Fonds Manuvie dont les distributions annuelles sont réinvesties.

Les détails des distributions réinvesties estimatives sont présentés ci-dessous :

Nom du FNB/fonds Symbole Montant de

distribution

(par part)($) FNB ingénieux d'obligations à courttermeManuvie TERM 0,000000 FNB ingénieux d'obligations debaseManuvie BSKT 0,007488 FNB ingénieux d'obligations de sociétésManuvie CBND 0,000000 FNB ingénieux d'obligations mondialesManuvie GBND 0,000000 FNB ingénieux d'actions à rendement amélioréManuvie CYLD 0,000000 FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioréManuvie - parts non couvertes UYLD.B 0,350525 FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioréManuvie - parts en $ US UYLD.U 0,000000* FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioréManuvie - parts couvertes UYLD 0,099291 FNB ingénieux de dividendesManuvie CDIV 0,088043 FNB ingénieux de dividendes américainsManuvie - parts non couvertes UDIV.B 0,000000 FNB ingénieux de dividendes américainsManuvie - parts couvertes UDIV 0,000000 FNB ingénieux de dividendes américainsManuvie - parts en $ US UDIV.U 0,000000* FNB ingénieux de dividendes internationauxManuvie - parts non couvertes IDIV.B 0,232078 Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiauxManuvie GDIV 0,032613 FNB indicielmultifactoriel canadien à grande capitalisationManuvie MCLC 0,790075 FNB indicielmultifactoriel américain à grande capitalisationManuvie - parts non couvertes MULC.B 0,557219 FNB indicielmultifactoriel américain à grande capitalisationManuvie - parts couvertes MULC 0,000000 FNB indicielmultifactoriel américain à moyenne capitalisationManuvie - parts non couvertes MUMC.B 0,173692 FNB indicielmultifactoriel américain à moyenne capitalisationManuvie - parts couvertes MUMC 0,000000 FNB indicielmultifactoriel international des marchés développésManuvie - parts non couvertes MINT.B 0,225214 FNB indicielmultifactoriel international des marchés développésManuvie - parts couvertes MINT 0,000000 FNB indicielmultifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisationManuvie MCSM 1,795701 FNB indicielmultifactoriel américain à petite capitalisationManuvie - parts non couvertes MUSC.B 0,316023 FNB indicielmultifactoriel américain à petite capitalisationManuvie - parts couvertes MUSC 0,000000 FNB indicielmultifactoriel des marchésémergentsManuvie - parts non couvertes MEME.B 0,000000 FNB ingénieux d'actions défensivesManuvie CDEF 0,000000 FNB ingénieux d'actions défensives américainesManuvie - parts non couvertes UDEF.B 0,000000 FNB ingénieux d'actions défensives américainesManuvie - parts couvertes UDEF 0,000000 FNB ingénieux d'actions défensivesaméricainesManuvie - parts en $ US UDEF.U 0,000000* FNB ingénieux d'actions défensivesinternationalesManuvie - parts non couvertes IDEF.B 0,353395 Fonds à revenu stratégique Manuvie -sérieFNB STRT 0,000000 Fonds alternatif d'occasions Manuvie -sérieFNB OPPS 0,043246 Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie -sérieFNB PLUS 0,088556

* Montant de la distribution en dollars américains pour UYLD.U, UDIV.U et UDEF.U.

Les FNB et les séries FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB et les séries FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie et la série FNB des Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Les fonds communs de placement alternatifs Manuvie peuvent se composer de catégories d'actifs et miser sur des stratégies de placement non autorisées avec les fonds communs de placement classiques. Les stratégies propres aux fonds communs de placement alternatifs comprennent l'utilisation accrue d'instruments dérivés à des fins de couverture ou autres, une plus grande possibilité de vendre des titres à découvert ainsi que l'emprunt de liquidités à des fins d'investissement. Quand elles sont mises en œuvre, ces stratégies reposent sur les objectifs et les stratégies propres aux fonds. Selon la conjoncture économique, elles peuvent en accélérer la dépréciation.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est la branche de la Société Financière Manuvie responsable des placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite à 19 millions de personnes, d'institutions et de membres de régimes de retraite partout dans le monde. Notre mission est d'aider les gens à prendre des décisions plus claires et plus simples afin qu'ils puissent vivre mieux, et de leur donner les moyens de bâtir un avenir meilleur. En tant que partenaire à l'écoute de nos clients et gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous offrons à notre clientèle un savoir-faire établi en matière de gestion des risques, une grande expertise dans les domaines des marchés publics et privés et des services complets en matière de régimes de retraite. Nous cherchons à fournir de meilleurs résultats aux investisseurs et à aider les gens à épargner et investir avec confiance pour assurer leur sécurité financière à long terme. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le site manulifeim.com.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

