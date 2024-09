En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces pour le mois de septembre 2024 pour les fonds négociés en bourse (FNB) Manuvie versant une distribution mensuelle et trimestrielle. Les porteurs de parts des FNB Manuvie inscrits à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2024 recevront des distributions en espèces payables le 11 octobre 2024.

Les détails des montants de distribution par part sont présentés ci-dessous :

FNB Symbole Montant de

distribution

(par part)($) Périodicité des

distributions FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie TERM 0,027046 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie BSKT 0,020784 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie CBND 0,030301 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations mondiales Manuvie GBND 0,030178 Mensuelle FNB ingénieux d'actions à rendement amélioré Manuvie CYLD 0,150000 Mensuelle FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré

Manuvie - parts non couvertes UYLD.B 0,150000 Mensuelle FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré

Manuvie - parts en $ US UYLD.U 0,150000* Mensuelle FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré

Manuvie - parts couvertes UYLD 0,150000 Mensuelle FNB ingénieux de dividendes Manuvie CDIV 0,111495 Trimestrielle FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts

non couvert UDIV.B 0,085117 Trimestrielle FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts

couvertes UDIV 0,082064 Trimestrielle FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts

en $ US UDIV.U 0,073361* Trimestrielle FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie -

parts non couvertes IDIV.B 0,065363 Trimestrielle Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux

Manuvie GDIV 0,066780 Trimestrielle

*Montant de la distribution en dollars américains.



Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Les FNB Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada.

