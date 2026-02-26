LONDRES, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (« GP Manuvie ») a annoncé la nomination de Liam Spillane au poste de chef, Titres à revenu fixe des marchés émergents et de gestionnaire de portefeuille principal, Titres de créance des marchés émergents.

Gestion de placements Manuvie annonce la nomination de Liam Spillane au poste de chef, Titres à revenu fixe des marchés émergents (Groupe CNW/Gestion de placements Manuvie)

Basé à Londres, M. Spillane s'est joint à la Société le 26 janvier 2026 et dirige l'équipe mondiale de gestionnaires de portefeuille et d'analystes des Titres à revenu fixe des marchés émergents. Il est responsable de la croissance des activités liées aux titres de créance des marchés émergents de la Société et de la recherche de rendements de placements solides sur l'ensemble de nos stratégies.

« Je suis ravi d'accueillir Liam dans l'équipe. Sa grande expérience du secteur sera précieuse alors qu'il assume le rôle de direction de notre équipe Titres à revenu fixe des marchés émergents », a déclaré Colin Purdie, chef mondial des placements, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie. « Stimuler la croissance de nos activités liées aux titres de créance des marchés émergents est l'une des priorités de notre groupe Marchés publics. Nous sommes donc ravis de l'accueillir parmi nous pour cette nouvelle étape. »

M. Spillane apporte à ce poste plus de 30 ans d'expérience dans le secteur. Il se joint à GP Manuvie après avoir passé plus de 12 ans à Aviva Investors, où il a occupé récemment le poste de chef, Titres de créance des marchés émergents. À ce titre, il était chargé de la croissance commerciale des activités liées aux titres de créance des marchés émergents, gérant des actifs en devises fortes et locales, tant pour les actifs souverains que pour les actifs de sociétés. Avant d'occuper ce poste, il était gestionnaire de portefeuille principal chargé des stratégies liées aux titres de créance des marchés émergents de la société.

« Je suis ravi de m'être joint à l'équipe à ce moment crucial pour les marchés émergents », a déclaré Liam Spillane, chef, Titres à revenu fixe des marchés émergents, Gestion de placements Manuvie. « Les marchés émergents ont considérablement évolué au cours de la dernière décennie, et de nombreuses économies émergentes ont fait preuve de résilience dans le contexte mondial dynamique récent. Notre équipe mondiale est très bien positionnée pour une catégorie d'actifs aussi vaste, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec ces experts internationaux afin d'étendre nos capacités et d'obtenir des résultats constants à long terme pour nos clients. »

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/fr.

