Andrew G. Arnott est nommé chef mondial, Services aux particuliers

Colin Fitzgerald devient chef mondial, Marchés institutionnels

BOSTON et LONDRES , le 3 mai 2023 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale des activités de gestion de patrimoine et d'actifs de Manuvie, a annoncé deux nouvelles nominations. Andrew G. Arnott, nouveau chef mondial, Services aux particuliers, dirige les Services aux particuliers et Colin Fitzgerald occupe le poste de chef mondial, Marchés institutionnels. Ce dernier aura pour mission de créer une présence unifiée en proposant des solutions de placement uniformes à nos clients institutionnels des marchés publics et privés. M. Arnott et M. Fitzgerald sont responsables de la stratégie, de la croissance et de la réussite globale de leurs organisations respectives. Ils se joignent à Aimee R. DeCamillo, chef mondial, Produits et services d'épargne-retraite, pour assurer une solide présence mondiale du secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs de Manuvie. Ensemble, ils offrent leurs services à plus de 17 millions de clients répartis sur les cinq continents. Relevant de Paul R. Lorentz, chef de la direction, Gestion de placements Manuvie, M. Arnott, Mme DeCamillo et M. Fitzgerald sont tous trois membres de l'équipe de direction.

Colin Fitzgerald, chef mondial, Marchés institutionnels, Gestion de placements Manuvie (Groupe CNW/Gestion de placements Manuvie) Andrew Arnott, chef mondial, Services aux particuliers, Gestion de placements Manuvie (Groupe CNW/Gestion de placements Manuvie)

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination d'Andy et de Colin à ces nouveaux postes visant à faciliter l'atteinte des objectifs des investisseurs et à soutenir notre stratégie de croissance globale, déclare M. Lorentz. Avec Aimee DiCamillo, notre chef mondial, Produits et services d'épargne-retraite dont la nomination avait été annoncée l'an dernier, ils occupent des rôles essentiels pour notre Société. Mariant leur savoir-faire, ils offriront une encore meilleure expérience globale à nos clients institutionnels, des services aux particuliers et des services d'épargne-retraite. Le succès de nos investisseurs et la valeur que nous leur procurons reposent sur notre capacité à intégrer les meilleures idées provenant de chacune de nos régions et équipes de placement à l'échelle mondiale. Je crois en Aimee, Andy et Colin et en leur leadership. Ils sauront innover et apporter des solutions collaboratives à nos clients. »

Chef mondial, Services aux particuliers

M. Arnott a occupé diverses fonctions de direction à Gestion de placements Manuvie, notamment le rôle de chef, Gestion de patrimoine et d'actifs aux États-Unis et en Europe, et celui de président et chef de la direction, John Hancock Investment Management, le pendant américain de Gestion de placements Manuvie pour les services aux particuliers. Il met ainsi à contribution ses vastes connaissances organisationnelles et sectorielles, y compris plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. Depuis 2012, il dirige tous les aspects des activités de John Hancock Investment Management, dont les placements, les ventes, le marketing, les finances, la conception de produits, l'exploitation et la technologie. Au cours de cette période, sous sa gouverne, l'actif géré aux États-Unis a crû de plus de 300 %. M. Arnott détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Boston et une maîtrise en finance de l'Université Northeastern.

« J'ai hâte de concentrer mes efforts sur la stratégie mondiale en matière de produits et de services aux particuliers à un moment où il est primordial de faire évoluer nos activités pour répondre aux attentes et aux besoins croissants des épargnants. Je suis convaincu que les améliorations apportées à notre modèle d'exploitation à l'échelle mondiale offriront de nouvelles occasions aux investisseurs. Collaborer avec les chefs de nos équipes de placement des marchés publics et privés pour proposer d'autres solutions à nos épargnants n'est qu'un des moyens de générer davantage de synergies pour mettre à profit nos diverses activités de placement et notre empreinte mondiale », souligne M. Arnott.

En poste à Boston, ce dernier travaillera en collaboration avec les chefs régionaux pour veiller à ce que la stratégie des Services aux particuliers tienne compte des particularités des marchés locaux, tout en assurant le renforcement des relations de distribution partout dans le monde et l'amélioration de l'efficacité mondiale. Grâce à un portefeuille de développement de produits appuyé par nos équipes de placement dans 19 marchés et à l'une des plateformes de sous-conseillers les plus importantes au monde, menée par l'équipe Recherche de gestionnaires, Monde, la Société est en bonne position pour répondre aux besoins croissants des épargnants.

Chef mondial, Marchés institutionnels

Avant de se joindre à Gestion de placements Manuvie, M. Fitzgerald occupait le poste de chef mondial, Distribution, Gestion d'actifs à Credit Suisse, où il était chargé d'étendre le réseau de distribution mondial de l'entreprise. Il a auparavant travaillé à Invesco, où il a exercé les fonctions de chef de la direction d'Invesco Asset Management Limited, de chef, Distribution, EMOA et de chef, Marchés institutionnels, EMOA. Il a également travaillé un certain temps à Fidelity, à titre de responsable des marchés institutionnels, et à Robeco en tant que responsable mondial des comptes principaux et des conseillers. Il apporte de nombreuses années de vaste expérience en ventes, en développement des affaires et en marchés institutionnels internationaux, qu'il a acquise dans divers rôles au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Malaisie et aux États-Unis.

« Je suis à la fois vraiment ravi et honoré qu'on me donne la possibilité de participer au succès continu de Gestion de placements Manuvie. Au fil des ans, à force de faciliter les décisions des gens et de les aider à vivre mieux, la Société en est arrivée à leur offrir des solutions de placement partout dans le monde, déclare M. Fitzgerald. En entretenant un dialogue constant avec nos clients et en exploitant la technologie, nous nous efforçons d'offrir une expérience harmonieuse et personnalisée qui dépasse leurs attentes. Je me réjouis à l'idée de favoriser l'essor de nos activités institutionnelles en collaborant avec nos équipes et de mettre à profit l'expertise et les capacités nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs des investisseurs. »

Établi à Londres, M. Fitzgerald travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction, Marchés institutionnels pour stimuler la croissance des activités institutionnelles de Gestion de placements Manuvie, qui fournit ses services à des clients dans le monde entier. L'éventail de solutions mondiales offertes par la Société comprend la répartition de l'actif, les fonds spécialisés de titres à revenu fixe et d'actions, ainsi qu'une expertise en placements sur les marchés privés comprenant l'agriculture, les terrains forestiers, les infrastructures, les actions de sociétés fermées, les titres de créances privés et l'immobilier. La Société, forte d'une équipe de plus de 650 spécialistes en placements, gère un actif de plus de 400 milliards de dollars pour les clients institutionnels.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes chevronnés des marchés publics et privés tirent profit de notre présence dans 19 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour y arriver, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.manulifeim.com/us/fr.html.

