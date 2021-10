En dollars américains, sauf indication contraire

BOSTON, le 7 oct. 2021 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui la fermeture du fonds Manulife Co-Investment Partners II, L.P. (« MCIP II » ou le « Fonds »), un fonds de coinvestissements en placements privés d'une valeur de 683,5 millions de dollars américains, qui a dépassé son objectif initial de 600 millions de dollars américains. MCIP II est le deuxième fonds de coinvestissements de la société, qui investit principalement dans un portefeuille diversifié de sociétés du marché intermédiaire nord-américain. MCIP II permet à Gestion de placements Manuvie de remplir son engagement de fournir aux investisseurs à l'échelle mondiale un accès à ses capacités de placement dans les marchés privés, qu'il s'agisse d'actions de sociétés fermées et de titres de créance privés, d'infrastructures, de biens immobiliers, de terrains forestiers exploitables ou d'agriculture.

« Nous sommes heureux d'avoir fermé le Fonds en dépassant notre cible et en surpassant la taille de notre premier fonds de coinvestissements en capital », indique Stephen J. Blewitt, chef mondial, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. « La réussite de la collecte de fonds témoigne de la solidité de notre plateforme et des occasions potentielles pour nos investisseurs. »

Lancé en 2020, le MCIP II est soutenu par une base d'investisseurs hautement diversifiée à l'échelle mondiale comprenant des investisseurs institutionnels et privés. « Nous sommes reconnaissants du partenariat et du soutien continus de nos investisseurs. Notre équipe hors pair, qui possède une vaste expérience en matière d'investissements en capital direct sur le marché intermédiaire nord-américain, permet à Gestion de placements Manuvie d'offrir ces occasions aux clients intéressés par la diversification, le profil de risque et la surperformance potentielle des stratégies de coinvestissements en capital », indique Scott Garfield, directeur général principal, Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés, Gestion de placements Manuvie.

M. Garfield agit à titre de gestionnaire de portefeuille du fonds. En plus de M. Garfield, l'équipe de direction des coinvestissements de Gestion de placements Manuvie comprend Vipon Ghai, chef mondial, Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés, et des membres expérimentés de son équipe.

« Nous sommes fiers de nos relations de longue date avec nos partenaires mondiaux du secteur des placements privés. Au cours des 15 dernières années, nous avons investi plus de 2 milliards de dollars américains dans plus de 100 fonds de coinvestissements, en grande partie grâce à notre plateforme synergique d'actions de sociétés privées et de titres de créance privés, qui tire parti de nos capacités améliorées de sélection et des occasions d'opérations parmi les actifs privés », ajoute Vipon Ghai.

La plateforme d'actions de sociétés fermées et de titres de créance privés de Gestion de placements Manuvie compte actuellement 16,1 milliards de dollars d'actif géré et d'engagements non financés dans cinq secteurs : les fonds principaux de placements privés, les coinvestissements en capital, les opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités, les créances de premier rang et les créances de second rang. La plateforme intégrée axée sur les commandités possède un solide réseau de plus de 185 promoteurs partenaires. Manuvie effectue des placements privés directs dans le marché intermédiaire nord-américain depuis 2006. En 2016, Gestion de placements Manuvie a offert aux investisseurs la possibilité de tirer parti de sa stratégie de coinvestissements en capital avec le lancement de son tout premier fonds de coinvestissements.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 juin 2021, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie, y compris l'actif géré pour les autres segments de Manuvie, totalisait 1 000 milliards de dollars canadiens (834 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.manulifeim.com/us/fr.

