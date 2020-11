En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 20 nov. 2020 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie annonce l'acquisition d'un terrain de 10 acres dans un zonage d'industrie lourde, sur lequel est construit un immeuble d'une superficie de 108 500 pi2, pour le compte du Fonds immobilier canadien en gestion commune Manuvie. Situés dans un important sous-marché industriel d'Ottawa, le terrain et l'immeuble conviennent aux futures activités de repositionnement ou de réaménagement.

« L'acquisition de sites de réaménagement sur un terrain intercalaire stratégique, et situés dans un carrefour industriel établi, constitue un élément important de notre programme à fort potentiel de développement au sein de notre portefeuille industriel », a déclaré Gregory Sweeney, chef, Placements immobiliers, Canada, Gestion de placements Manuvie.

L'emplacement central du sous-marché industriel de Belfast-Sheffield et son excellent accès à l'autoroute qui permet de relier les principales voies d'expédition et le centre-ville d'Ottawa en font un lieu recherché des locataires. À moyen et à long terme, les données fondamentales rigoureuses du marché et l'emplacement de choix du terrain constituent une occasion attrayante de réaménagement. Le 2105 Bantree Street, qui fait l'objet d'une acquisition, occupe un emplacement stratégique et est voisin de l'Innes Business Park, également sous la responsabilité de Gestion de placements Manuvie.

À propos de Marchés privés, Gestion d'actifs Manuvie

L'ensemble des ressources de Marchés privés, Gestion de placements Manuvie couvre l'immobilier, les actions de sociétés fermées et les titres de créance privés, les infrastructures, le bois d'œuvre et l'agriculture. Par l'intermédiaire de son équipe Immobilier, Gestion de placements Manuvie développe et gère des biens immobiliers commerciaux pour des milliers de clients partout dans le monde. Au 30 septembre 2020, le portefeuille immobilier représentait plus de 63 millions de pieds carrés d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels et de commerces de détail ainsi que plus de 6 000 unités multirésidentielles stratégiquement situées dans différents marchés au Canada, aux États-Unis et en Asie. L'équipe tire parti de sa plateforme mondiale et de son expertise locale pour offrir des solutions avant-gardistes à ses locataires et produire des résultats pour ses partenaires.

Des renseignements supplémentaires sur notre équipe Immobilier figurent sur le site www.manuliferealestate.com/realestate/fr.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, et à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 septembre 2020, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 923 milliards de dollars canadiens (692 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulifeim.com.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias : Olivia Jones, Manuvie, 438 340-3416, [email protected]

Liens connexes

https://www.manulifeim.com/