Depuis des décennies, Gestion de placements Manuvie crée des occasions de placement pour ses clients par l'intermédiaire de son offre sur les marchés privés. Elle a mis sur pied des activités globales sur les marchés privés qui lui permettent d'offrir aux investisseurs des solutions de placement dans les secteurs du bois d'œuvre, de l'agriculture, de l'immobilier, des infrastructures, des sociétés fermées et du crédit. Elle gère un actif total de 59,2 milliards de dollars américains 1 à l'échelle mondiale. Au 31 décembre 2021, le portefeuille immobilier mondial représentait plus de 64 millions de pieds carrés d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels et de commerces de détail stratégiquement situés dans différents marchés au Canada, aux États-Unis et en Asie.

« L'expérience de M. Feliciano dans le domaine de la stratégie de portefeuille immobilier et sa solide approche analytique seront essentielles pour élargir les compétences de l'équipe mondiale, tandis qu'elle répond à la demande de durabilité et de rendement des investisseurs », a déclaré Christoph Schumacher, chef mondial, Actifs réels, Marchés privés à Gestion de placements Manuvie. Nous sommes ravis de l'accueillir et pensons que son expertise permettra une croissance dynamique de la plateforme d'actifs réels pour nos clients. »

Avant d'entrer au service de Gestion de placements Manuvie, M. Feliciano a été chef des placements, Immobilier, Amériques, et chef de la gestion de portefeuille et d'actifs, Immobilier, Amériques. Il était également chef du groupe des placements de titres de créance des Amériques. Il a près de 30 ans d'expérience dans la gestion d'investissements immobiliers publics et privés. M. Feliciano est titulaire d'un diplôme de premier cycle et d'un diplôme d'études supérieures en comptabilité avec une concentration supplémentaire en finance de l'Université du Texas à Austin.

« J'ai hâte de me joindre à une équipe qui a la réputation d'adopter une approche stable et rigoureuse en matière de placements immobiliers et d'offrir de bons résultats aux clients, a déclaré Marc Feliciano. Nous continuerons de tabler sur les bases établies et nous chercherons à accroître nos capacités, en utilisant notre optique mondiale et notre approche diversifiée en matière de répartition de l'actif et du capital, afin de continuer à répondre aux attentes de nos investisseurs. »

1 Au 31 décembre 2021

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gamanuvie.com.

