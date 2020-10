Publication du Rapport annuel sur l'investissement durable et responsable décrivant les projets ESG au sein des équipes de placement

TORONTO et BOSTON, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Alors que les investissements durables continuent de susciter l'intérêt partout dans le monde, Gestion de placements Manuvie annonce qu'elle a récemment été reconnue dans le cadre du PRI Leaders' Group 2020 des Principes pour l'investissement responsable, une initiative d'une durée de 10 ans qui honore les signataires employant des pratiques avant-gardistes en matière d'investissement responsable. Cette année, 36 signataires - dont Gestion de placements Manuvie - ont été récompensés pour leur excellence en matière d'investissement responsable dans l'ensemble de leur organisation et de leurs portefeuilles.

« Nous sommes reconnaissants envers l'organisme de souligner les efforts que nous avons déployés pour intégrer les données et les analyses climatiques à nos portefeuilles. Et nous sommes heureux d'avoir pu fournir des précisions sur les vastes initiatives de développement durable au sein de nos équipes de placement par l'intermédiaire de notre Rapport sur l'investissement durable et responsable », a souligné Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de placements Manuvie. « Le développement durable cadre parfaitement avec notre organisation, compte tenu de l'accent que nous mettons depuis toujours sur la gestion des risques et la recherche en matière de placements, et de notre historique d'exploitation durable d'actifs réels comme les terrains forestiers exploitables et les terres agricoles. Aujourd'hui, nous offrons aux épargnants de nombreuses façons d'arrimer leurs placements à leurs valeurs, et notre engagement à l'égard des placements ESG croît chaque année. »

Gestion de placements Manuvie témoigne de son engagement continu à l'égard de l'analyse, de la recherche et de l'intégration des facteurs ESG dans son deuxième Rapport annuel sur l'investissement durable et responsable. Publié aujourd'hui, ce rapport porte sur les activités des marchés publics et privés à l'égard de la gestion durable d'actifs. Il présente également une vue d'ensemble des capacités de recherche, des activités d'intervention et des pratiques d'actionnariat de Gestion de placements Manuvie qui sont axées sur le développement durable. Le document fait également état des mesures concrètes prises par l'entreprise tout au long de 2019 pour intégrer les questions de développement durable au processus de prise de décisions de placement. Le Rapport sur l'investissement durable et responsable décrit les principaux aspects auxquels Gestion de placements Manuvie s'intéresse concernant le développement durable ainsi que ses indicateurs de réussite. Ses priorités comprennent une gouvernance solide, une intégration des facteurs ESG, un engagement actionnarial responsable de même qu'une collaboration mondiale sur de nombreuses plateformes pour une plus grande efficacité de l'industrie.

Les faits saillants des marchés privés en 2019 - relativement à l'immobilier, aux actions de sociétés fermées et à l'infrastructure - portent notamment sur la formalisation d'une solide structure de gouvernance pour le programme d'investissement durable, sur le rôle actif joué au sein d'associations de l'industrie comme la Leading Harvest Sustainable Farmland Management Standard et sur l'amélioration des notes GRESB des propriétés, permettant d'obtenir une étoile verte à l'égard de six dossiers. Sur les marchés publics, Gestion de placements Manuvie a favorisé une intégration avancée des facteurs ESG et un engagement actif auprès des sociétés dont elle détient les actions et les titres à revenu fixe. En conséquence, Gestion de placements Manuvie a remporté le prix SDG Canadian Leadership Awards pour les grandes entreprises en 2019 - le plus important événement de remise de prix au Canada qui vise à récompenser les organisations et les entreprises qui font un travail exceptionnel pour atteindre les 17 objectifs de développement durable du Pacte mondial des Nations Unies.

« Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés pour mettre de l'avant l'investissement durable et responsable à Gestion de placements Manuvie, tout en nous efforçant d'être un leader de l'industrie au chapitre de l'intégration des facteurs ESG », a déclaré Christopher P. Conkey, CFA, chef mondial, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie. « Pour les épargnants, l'accent sur le développement durable est plus important que jamais auparavant; le monde se heurte aux limites du capital naturel, ce qui accroît les risques sociaux et économiques sur presque tous les marchés financiers. Ultimement, le développement durable et la résilience sont au cœur des objectifs de nos clients, de l'ensemble des intervenants avec lesquels nous travaillons et des collectivités qui sont touchées par nos décisions en matière de répartition des capitaux. »

« La gestion responsable du capital de nos clients fait partie intégrante de nos activités et de notre culture », a ajouté Stephen J. Blewitt, chef mondial, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. « L'investissement durable continue de gagner en importance au sein de l'industrie, un changement propulsé par la demande des épargnants. En faisant les bonnes choses pour les bonnes raisons, nous aspirons également à être des partenaires de choix pour les clients qui reconnaissent que les facteurs ESG sont souvent liés aux enjeux économiques. »

Rapport inaugural du GIFCC

Dans le cadre de son Rapport sur l'investissement durable et responsable 2019, Gestion de placements Manuvie a inclus son premier rapport du GIFCC, qui suit le cadre de divulgation volontaire élaboré par le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) du Conseil de stabilité financière. Le cadre définit la façon dont les entreprises devraient divulguer les occasions et les risques financiers associés aux changements climatiques dans le contexte de leurs exigences actuelles en matière de divulgation. Pour Gestion de placements Manuvie, ce rapport vient préciser sa gouvernance en matière de développement durable concernant les changements climatiques, sa stratégie de gestion des risques et des occasions liés au climat ainsi que les paramètres qu'elle utilise pour gérer et surveiller sa conformité aux objectifs liés au climat.

Notes les plus élevées à l'évaluation des PIR

Le rapport de 2019 présente également les résultats, par catégorie, de l'évaluation des Principes pour l'investissement responsable (PIR), résultats récemment annoncés par Gestion de placements Manuvie. Voici les résultats de 2019 :

A+ pour la stratégie et la gouvernance

A+ pour l'intégration dans les portefeuilles d'actions

A+ pour l'intégration dans les titres de créance souverains, supranationaux et d'organismes gouvernementaux

A pour l'immobilier

A pour l'engagement actionnarial concernant les actions cotées en bourse

A pour les titres à revenu fixe (sociétés financières et non financières, et créances titrisées)

B pour l'infrastructure (cette catégorie d'actif a été soumise pour la première fois)

B pour les actions de sociétés fermées (cette catégorie d'actif a été soumise pour la première fois)

