Gestion de placements Canada Vie limitée annonce des changements visant sa gamme de fonds communs de placement

LONDON, ON, le 17 août 2026 /CNW/ -- Gestion de placements Canada Vie limitée a annoncé aujourd'hui une série de changements visant des fonds communs de placement de sa gamme de portefeuilles Counsel et de Fonds communs de placement de la Canada VieMC. Les changements comprennent une réduction à la fois des frais de gestion de placement et des minimums au titre des placements, ainsi que la modification d'un certain nombre de noms de fonds, de stratégies de placement et de sous-conseillers. Ils témoignent des efforts soutenus de la société pour revoir et bonifier sa gamme de produits.

« Nous prenons des mesures décisives pour consolider notre gamme de fonds communs de placement et annonçons aujourd'hui la prochaine série d'améliorations que nous apportons dans le cadre de notre évolution, a déclaré Sam Febbraro, président et chef de la direction, Gestion de placements Canada Vie limitée. Ces améliorations nous permettent de créer une gamme plus concurrentielle, plus facile à comprendre pour les conseillers et leurs clients, et plus à même d'aider les Canadiens à obtenir de meilleurs résultats. »

Amélioration des fonds Visio et Essentiels

Gestion de placements Canada Vie limitée rend son offre de fonds Visio et Essentiels plus concurrentielle, en la rendant davantage accessible et en renommant certains fonds afin qu'ils soient plus clairement identifiables, comme il est indiqué plus bas.

« Les conseillers et les clients nous ont fait savoir qu'ils souhaitaient avoir plus de choix et un meilleur accès à des solutions de placement fondées sur les FNB, a expliqué Nick Moumos, chef de l'exploitation, Gestion de placements Canada Vie limitée. Les améliorations annoncées tiennent compte des commentaires reçus et réaffirment notre détermination à offrir des solutions concurrentielles axées sur les clients qui aident les conseillers à répondre aux besoins changeants des investisseurs. »

Changements visant les portefeuilles FNB Counsel

À compter du 17 août 2026, tous les portefeuilles des Essentiels Counsel seront renommés portefeuilles FNB Counsel pour mieux refléter leurs stratégies de placement et leurs placements sous-jacents.

Par ailleurs, le Portefeuille revenu conservateur Counsel (renommé Portefeuille FNB de revenu Counsel) a été modifié de façon à s'harmoniser avec les portefeuilles FNB Counsel. Plus précisément, la Corporation Financière Mackenzie est désormais le sous-conseiller du fonds, les stratégies de placement ont été modifiées de manière à investir principalement dans des FNB pour obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe, et la fourchette de répartition de l'actif a été revue, passant de 20 % à 40 % en actions et de 60 % à 80 % en titres à revenu fixe à 10 % à 30 % en actions et à 70 % à 90 % en titres à revenu fixe. Enfin, les frais de gestion ont été ramenés de 1,70 % à 1,35 % pour les séries A et T, puis de 0,70 % à 0,35 % pour les séries F, FT, I et IT.

Dans le cadre de ces changements, le Portefeuille des Essentiels revenu Counsel (renommé Portefeuille FNB prudent Counsel) a également vu sa fourchette de répartition de l'actif passer de 15 % à 35 % en actions et de 65 % à 85 % en titres à revenu fixe à 30 % à 50 % en actions et à 50 % à 70 % en titres à revenu fixe.

Voici des précisions sur les nouveaux noms de fonds :

Ancien nom Nouveau nom Portefeuille revenu conservateur Counsel Portefeuille FNB de revenu Counsel Portefeuille des Essentiels revenu Counsel Portefeuille FNB prudent Counsel Portefeuille des Essentiels équilibré Counsel Portefeuille FNB équilibré Counsel Portefeuille des Essentiels croissance Counsel Portefeuille FNB de croissance Counsel

Changements visant les mandats Visio Counsel

À compter du 17 août 2026, tous les mandats Visio de Patrimoine privé IPC seront renommés mandats Visio Counsel. De plus, le placement minimal requis sera ramené de 150 000 $ à 25 000 $, ce qui rendra les fonds plus accessibles aux investisseurs.

Lancement des mandats Visio Canada Vie

Vers le 21 septembre 2026, deux fonds existants de la gamme de Fonds communs de placement de la Canada VieMC seront renommés mandats Visio Canada Vie. Par conséquent, les fonds visés feront l'objet des changements suivants :

Le Fonds d'actions mondiales et de revenu Canada Vie sera renommé Mandat mondial équilibré Visio Canada Vie . La Corporation Financière Mackenzie demeurera l'unique sous-conseiller du fonds et les stratégies de placement seront modifiées afin de prévoir une répartition dans un fonds concentré d'actions mondiales, tout en diversifiant les catégories d'actif du fonds au moyen de placements dans des FNB.

sera renommé . La Corporation Financière Mackenzie demeurera l'unique sous-conseiller du fonds et les stratégies de placement seront modifiées afin de prévoir une répartition dans un fonds concentré d'actions mondiales, tout en diversifiant les catégories d'actif du fonds au moyen de placements dans des FNB. Le Fonds mondial équilibré Canada Vie sera renommé Mandat mondial de croissance Visio Canada Vie. Les stratégies de placement du fonds seront modifiées afin de prévoir une répartition dans un fonds concentré d'actions mondiales, tout en diversifiant les catégories d'actif du fonds au moyen de placements dans des FNB.

Consolidation de certains fonds autonomes par des modifications au chapitre des stratégies de placement ou des sous-conseillers

À compter du 17 août 2026, des critères d'exclusion appliqués à certains fonds de la Canada Vie portant la marque de l'investissement responsable seront retirés comme suit :

Nom du fonds Critère d'exclusion retiré Fonds durable d'obligations mondiales Canada Vie

Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie

Fonds d'actions américaines ESG Canada Vie Armes conventionnelles : 10 % des revenus Fonds durable d'actions de marchés émergents Canada Vie Armes conventionnelles : 5 % des revenus

De plus, des changements seront apportés à l'approche d'investissement responsable décrite dans le prospectus simplifié des portefeuilles Counsel. À l'heure actuelle, les portefeuilles Counsel, à l'exception du Marché monétaire Counsel, du Fonds d'épargne à intérêt élevé Counsel, des portefeuilles des Essentiels Counsel (renommés portefeuilles FNB Counsel) et du Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel, ne peuvent pas investir dans certaines sociétés en raison de critères d'exclusion et de seuils de revenus applicables à des secteurs d'activité précis. À compter du 17 août 2026, ces restrictions seront levées pour le fonds Croissance internationale Counsel et le Portefeuille revenu conservateur Counsel (renommé Portefeuille FNB de revenu Counsel). Pour tous les autres portefeuilles Counsel, elles seront levées vers le 1er janvier 2027.

À compter du 17 août 2026, la stratégie de placement du Fonds de revenu stratégique Canada Vie sera modifiée afin de permettre au fonds d'investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers (contre 30 % auparavant), ce qui lui offrira davantage de possibilités de diversification géographique.

Vers le 24 août 2026, le fonds Revenu fixe à rendement élevé Counsel se départira de l'ensemble de ses placements dans le Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay (qui représente actuellement entre 20 % et 40 % de sa répartition de l'actif). Le fonds Obligations nord-américaines à rendement élevé Counsel demeurera alors le seul fonds sous-jacent.

Vers le 21 septembre 2026, la Corporation Financière Mackenzie assumera les fonctions de sous-conseiller des fonds Dividende canadien Counsel et Valeur canadienne Counsel. Les stratégies de placement du fonds Valeur canadienne Counsel seront également modifiées afin de ramener à 30 % la limite applicable aux titres étrangers (contre 49 % auparavant).

Vers le 28 septembre 2026, Marsico Capital Management LLC assumera les fonctions de sous-conseiller du fonds Actions américaines de croissance Counsel. Les stratégies de placement seront modifiées pour tenir compte de l'approche du nouveau sous-conseiller en matière de placement dans les actions américaines de croissance, laquelle privilégie un portefeuille plus concentré qui comprend généralement de 20 à 35 titres de participation.

Vers le 19 octobre 2026, Capital International, Inc. assumera les fonctions de sous-conseiller du Fonds d'actions mondiales de croissance Canada Vie. Les stratégies de placement du fonds seront également modifiées pour refléter l'approche du nouveau sous-conseiller en matière de placement dans les actions mondiales.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie et les portefeuilles Counsel sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Gestion de placements Canada Vie et le symbole social, et Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

SOURCE Canada Life Investment Management Ltd. (CLIML)

Source et renseignements : Colin Roy, Directeur adjoint principal, Relations avec les médias, Canada Vie, 204 946-7380, [email protected].