La finance comportementale aide les conseillers TD à identifier les angles morts en matière de placement pour les clients, y compris ceux qui découlent de la COVID-19.

TORONTO, le 2 sept. 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) et le centre de recherche Behavioural Economics in Action at Rotman (BEAR) de l'Université de Toronto ont annoncé aujourd'hui le renouvellement de leur entente afin de poursuivre l'application du domaine de la finance comportementale à la gestion de patrimoine. En poursuivant cette relation et en tirant parti de l'expertise du BEAR, Gestion de patrimoine TD pourra mieux étudier et comprendre la psychologie derrière la prise de décisions financières afin d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers.

La finance comportementale étudie la façon dont la personnalité et les émotions influencent la prise de décisions en matière de placement. Plus précisément, elle étudie comment les angles morts financiers - c'est-à-dire les traits de personnalité individuels et naturels - peuvent influencer la prise de décisions d'une personne. Gestion de patrimoine TD applique la finance comportementale et l'étude de la personnalité afin d'aider les clients à mieux se connaître et à mieux comprendre ce qui motive leur prise de décisions financières.

« Grâce à cette collaboration exceptionnelle, Gestion de patrimoine TD a pu tirer avantage de l'expertise du BEAR afin de fournir à ses conseillers et à ses planificateurs les outils et les ressources qui leur permettront de déceler comment et pourquoi les clients prennent certaines décisions financières, explique Dave Kelly, PVP et chef, Services privés et Planification financière, Gestion de patrimoine TD. Il est très clair, cette année, en tenant compte de la pandémie de COVID-19, que le fait de mieux comprendre nos clients nous a permis d'avoir des conversations axées sur les conseils et la planification plus personnalisées avec eux, en plus de les aider à accroître leurs connaissances quant aux angles morts en matière de finances et à comprendre comment ceux-ci peuvent influencer inconsciemment la prise de décisions de placement. »

La collaboration entre Gestion de patrimoine TD et le BEAR a permis à la TD d'offrir aux clients une proposition de valeur très différenciée. Grâce à l'outil de détermination de la personnalité de Gestion de patrimoine TD, une technologie exclusive qui permet aux conseillers de cerner et d'évaluer les angles morts financiers des clients, les conseillers sont mieux outillés pour orienter les conversations en connaissant mieux la personnalité de leurs clients, et peuvent plus facilement les aider à rester sur la bonne voie afin d'atteindre leurs objectifs financiers et à prendre de meilleures décisions.

« Nous sommes très heureux de l'appui continu de Gestion de patrimoine TD et de la poursuite de notre collaboration dans nos recherches de pointe sur l'économie comportementale », mentionne Dilip Soman, directeur du BEAR, Chaire de recherche en sciences et en économie comportementales au Canada et professeur de Marketing, Rotman School of Management, Université de Toronto. « Cette relation de longue date a permis au BEAR de faire des recherches qui définissent les orientations dans le domaine de l'économie comportementale, et aide Gestion de patrimoine TD à peaufiner ses initiatives, ce qui nous permet tous de devenir des investisseurs et des conseillers plus éclairés. »

Consultez le premier Rapport de Gestion de patrimoine TD sur la finance comportementale, qui se penche sur les types de personnalité en matière de gestion de patrimoine. Cet automne, Gestion de patrimoine TD publiera son deuxième rapport, qui portera sur le comportement par rapport au risque.

Pour en apprendre davantage sur la finance comportementale ou sur l'outil Découverte TD, visitez td.com/financecomportementale, ou visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur la collaboration entre Gestion de patrimoine TD et le BEAR.

Gestion de patrimoine TD représente les produits et services offerts par TD Waterhouse Canada Inc., Gestion privée TD Waterhouse Inc., Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Société Canada Trust).

À propos de Rotman

La Rotman School of Management fait partie de l'Université de Toronto, un centre de recherche et d'enseignement de renommée mondiale situé au cœur de la capitale commerciale du Canada. Rotman se veut un catalyseur pour l'apprentissage transformateur, l'analyse et la mobilisation publique afin de rassembler des points de vue et des projets diversifiés autour d'une orientation structurante : créer de la valeur pour le monde des affaires et la société. Pour plus de renseignements, visitez le www.rotman.utoronto.ca.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque»). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole «TD».

