Gestion de patrimoine Scotia s'associe à Gordie Howe CARES pour soutenir les proches aidants canadiens et leurs familles

Ce nouveau partenariat vise à accroître la sensibilisation aux besoins nationaux en matière de soins dans un contexte de longévité croissante

TORONTO, le 23 avril 2024 /CNW/ - Gestion de patrimoine Scotia s'associe à la fondation Gordie Howe CARES pour soutenir ses clients et la communauté des proches aidants tout en sensibilisant à l'importance de la recherche, de l'éducation et des soins liés à la démence.

Grâce aux innovations en matière de santé et de bien-être, l'espérance de vie des Canadiennes et des Canadiens augmente. Cependant, à mesure que la population vieillit, nombreux sont ceux et celles qui ne vivent pas en bonne santé. Au Canada, un quart des personnes âgées de plus de 85 ans seront atteintes d'une forme ou d'une autre de démence.

Le parrainage de Gordie Howe CARES par Gestion de patrimoine Scotia permettra de poursuivre les travaux de recherche, d'éducation et de soutien en faveur des proches aidants qui consacrent leur temps à s'occuper d'un être cher. Les clients de Gestion de patrimoine Scotia auront accès à des ressources en matière de soins, à du matériel éducatif et à une communauté qui les aidera à prendre soin non seulement de leurs proches, mais aussi d'eux-mêmes.

« Beaucoup de Canadiennes et de Canadiens n'ont pas pris en compte l'impact financier de la longévité, notamment la possibilité de vieillir chez soi, les coûts des soins de longue durée et les besoins en matière de soins », a souligné Erin Griffiths, première vice-présidente, Gestion de patrimoine Canada. « Grâce à notre offre de planification globale de patrimoine, nous nous engageons à soutenir nos clients et leurs familles en les aidant à anticiper l'impact de la longévité accrue sur leurs plans financiers. »

On estime que 650 000 proches aidants seront appelés à soutenir la population canadienne atteinte de démence d'ici 2050. Gordie Howe CARES offre du soutien et de la formation aux proches aidants des personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée.

L'impact de la prestation de soins en termes de temps et de coûts est considérable.

Selon Gordie Howe CARES, une personne sur cinq au Canada s'est déjà occupée d'une personne atteinte de démence.

s'est déjà occupée d'une personne atteinte de démence. D'après la fondation, le nombre moyen de personnes directement touchées par chaque individu atteint de démence s'élève entre 10 et 12.

Selon l'Institut canadien des actuaires, moins d'un tiers de la population canadienne envisage des besoins en matière de soins de longue durée, tandis que seulement une personne sur dix a mis de côté des fonds pour financer ce type de soins.

L'Institut national du vieillissement constate que la moitié des Canadiennes et des Canadiens évaluent le coût des soins à domicile à 1 100 dollars par mois, alors que les soins nécessaires seraient plus susceptibles de coûter 3 500 dollars par mois.

Gestion de patrimoine Scotia soutient les clients tout au long de leur parcours de proche aidant.

Grâce à une approche unique axée sur le travail d'équipe et fondée sur la recherche, Gestion de patrimoine Scotia propose à ses clients un plan de gestion de patrimoine globale, qui évolue pour tenir compte des considérations de longévité, de santé et de bien-être.

« Le parcours d'un proche aidant n'affecte pas seulement la personne concernée : l'impact se fait sentir sur la famille, la communauté et l'économie », a déclaré le Dr Zahinoor Ismail, président de la Conférence canadienne sur la démence et chercheur principal de l'étude nationale CAN‑PROTECT, financée par Gordie Howe CARES, en collaboration avec le Hotchkiss Brain Institute. « À l'heure où le contexte entourant la prestation de soins évolue et devient de plus en plus complexe, le soutien que Gestion de patrimoine Scotia apporte à Gordie Howe CARES est fort apprécié. Ce programme vise à soutenir les proches aidants à travers le Canada. Ces derniers font face à un stress considérable et pourraient donc profiter d'une meilleure sensibilisation aux frais de la prestation de soins, qui représente un obstacle à l'aide dont beaucoup d'entre eux ont besoin. »

Par où commencer?

Informez-vous davantage sur Gestion de patrimoine Scotia et sur notre approche de planification globale, qui vise à vous aider à élaborer un plan adapté à vos besoins futurs et à ceux de votre famille.

Apprenez-en plus sur Gordie Howe CARES et sur sa mission de soutenir les proches aidants et de comprendre les défis auxquels font face les aidants naturels, les professionnels de la santé, ainsi que leurs amis et membres de la famille.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine, ainsi que des services liés aux marchés financiers. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.banquescotia.com et suivez notre fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent s'adresser à : [email protected].