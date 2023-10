Gestion de patrimoine mondiale de la Banque Scotia et Gestion de capital Sun Life annoncent un partenariat stratégique en matière d'actifs privés

Un partenariat unique entre deux des sociétés de services financiers les plus en vue au Canada

TORONTO, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Gestion de patrimoine mondiale de la Banque Scotia et Gestion de capital Sun Life (Gestion SLC) ont annoncé aujourd'hui leur intention de concevoir et d'offrir des solutions d'actifs privés aux clients à valeur nette élevée du marché canadien par l'entremise de Gestion mondiale d'actifs Scotia. Selon les termes de l'entente, Gestion SLC s'engage à investir 100 millions de dollars en capital de démarrage pour de futures occasions de financement.

Logo de Gestion SLC (Groupe CNW/Scotiabank)

Gestion de patrimoine mondiale de la Banque Scotia est la troisième plus grande société en son genre au Canada, et en date du 31 juillet 2023, elle comptait 631 milliards d'actifs sous administration (ASA)1 à l'échelle mondiale. Elle constitue également le plus important prestataire de services de gestion privée de portefeuilles et de services fiduciaires et se classe deuxième en actifs dans le secteur des fonds de placement canadiens2.

Gestion SLC est un gestionnaire en placements à revenu fixe et en placements alternatifs fort d'une clientèle mondiale de plus de 1 300 investisseurs institutionnels de premier plan et d'un actif sous gestion de 361 $ milliards au 30 juin 2023.

« Autrefois le domaine des investisseurs institutionnels les plus avertis, les placements alternatifs privés sont de plus en plus recherchés pour accroître la diversification de portefeuille et les rendements corrigés du risque », explique Glen Gowland, chef de groupe, Gestion de patrimoine mondiale à la Banque Scotia. « Nous sommes heureux, par ce partenariat stratégique avec Gestion SLC, de bonifier notre plateforme d'actifs privés en offrant une gamme complète de stratégies alternatives de calibre institutionnel, jumelée à des conseils de gestion globale du patrimoine, afin de répondre aux vastes besoins de nos clients, » ajoute-t-il.

« Nous constatons une augmentation de la demande en solutions alternatives de la part des investisseurs canadiens, qui cherchent ainsi à ajouter de nouvelles sources de rendement global », souligne Steve Peacher, président, Gestion SLC. « Nous sommes ravis de nous associer à Gestion mondiale d'actifs Scotia, ce qui nous permettra d'étendre à de nouveaux clients nos capacités en matière de placements alternatifs de classe mondiale et d'élargir l'éventail de solutions de placement que la Banque Scotia peut offrir au marché canadien de la gestion de patrimoine. »

Compte tenu de la demande croissante pour des actifs privés au Canada, tant chez les investisseurs institutionnels que chez les particuliers à valeur nette élevée, le partenariat avec Gestion SLC met à contribution ses gestionnaires de placements affiliés dotés d'une expertise mondiale approfondie dans les principaux marchés alternatifs :

BGO - actif immobilier privé - BGO est une société en gestion de placements immobiliers mondiale de premier plan et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale dont l'actif sous gestion s'élève à 83 milliards US pour le compte de plus de 750 clients institutionnels, au 30 juin 2023.

- BGO est une société en gestion de placements immobiliers mondiale de premier plan et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale dont l'actif sous gestion s'élève à 83 milliards US pour le compte de plus de 750 clients institutionnels, au 30 juin 2023. Crescent Capital - titres de crédit privé - Crescent est un gestionnaire mondial de placements du marché du crédit qui compte plus de 30 années d'expérience dans le domaine du crédit de moindre qualité, en appliquant des stratégies ayant recours à des titres de créance négociables et d'émissions privées. Il peut s'agir de prêts bancaires de premier rang, d'obligations à rendement élevé ou encore de titres de créance de premier et de second rangs et de prêts hybrides (unitranche). En date du 30 juin 2023, Crescent gérait pour 40 milliards US d'actifs et d'engagements, approximativement.

- Crescent est un gestionnaire mondial de placements du marché du crédit qui compte plus de 30 années d'expérience dans le domaine du crédit de moindre qualité, en appliquant des stratégies ayant recours à des titres de créance négociables et d'émissions privées. Il peut s'agir de prêts bancaires de premier rang, d'obligations à rendement élevé ou encore de titres de créance de premier et de second rangs et de prêts hybrides (unitranche). En date du 30 juin 2023, Crescent gérait pour 40 milliards US d'actifs et d'engagements, approximativement. InfraRed Capital Partners - infrastructures privées - InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. InfraRed a conclu plus de 300 opérations liées à des infrastructures et gérait, au 30 juin 2023, plus de 14 milliards de dollars US d'actifs liés à des infrastructures.

1 Actifs sous administration (ASA) : Actifs administrés par la Banque Scotia, dont les propriétaires réels sont les clients. Les ASA ne figurent pas dans les états financiers consolidés de la Banque. Les services fournis à l'égard des ASA sont de nature administrative, comme les services d'administration fiduciaire, de garde, de dépôt de titres, de perception et de distribution de revenus, de règlements de négociation de titres, de production de rapports pour les clients, ainsi que d'autres services semblables. 2 Rapport annuel 2022 de la Banque Scotia

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans un territoire de compétence où toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification de ces titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire de compétence y afférant.

À propos de Gestion de patrimoine mondiale de la Banque Scotia

Gestion de patrimoine mondiale de la Banque Scotia concentre ses activités sur la prestation d'une gamme complète de services-conseils et de solutions de gestion de patrimoine à des clients partout où la Banque Scotia offre des services. Gestion de patrimoine ScotiaMD réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion mondiale d'actifs Scotia); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeodMD, une division de Scotia Capitaux Inc. Gestion mondiale d'actifs Scotia est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia »). Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 31 juillet 2023, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 90 000 employés et ses actifs, à environ de 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.banquescotia.com et suivez notre fil @Scotiabank sur X.

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., ainsi que les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés de Gestion SLC.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group LP (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font également partie de Gestion SLC. BGO est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements en actifs alternatifs du marché du crédit et un conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Crescent offre du financement au moyen de titres de créance privés (créances de premier et second rangs, prêts hybrides) à des sociétés ouvertes du marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis. AAM est un distributeur indépendant aux États-Unis, qui offre un éventail de solutions et de produits aux conseillers de firmes de courtage, aux conseillers en placement autorisés et aux courtiers-négociateurs indépendants.

Au 30 juin 2023, l'actif géré de Gestion SLC s'élevait à 361 milliards de dollars canadiens (273 milliards de dollars américains), et AAM gérait un actif supplémentaire d'environ 50 milliards de dollars canadiens (37 milliards de dollars américains).

Pour plus de renseignements, visitez le gestionslc.ca.

