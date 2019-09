Gestion de patrimoine Assante s'associe à WealthBar pour lancer une plateforme combinant placement en ligne et conseils financiers

TORONTO, le 12 sept. 2019 /CNW/ - Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée (« Assante »), l'une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine du pays, a établi un partenariat avec la société de technologie financière WealthBar Financial Services Inc. (« WealthBar ») pour lancer Assante Connecté, une nouvelle plateforme d'investissement en ligne spécialement conçue pour les clients des conseillers financiers Assante.

« Assante Connecté étendra la portée de nos conseils en recourant à la technologie et à une expérience numérique attrayante et accessible, lesquelles seront combinées aux conseils de professionnels financiers chevronnés », a déclaré Sean Etherington, président d'Assante. « Nos clients nous ont fait part de leurs besoins et du niveau de soutien qui ont changé au fil du temps. Cette plateforme permet aux conseillers Assante de rester en contact avec leurs clients et de s'adapter à leurs besoins changeants et complexes ».

Ce nouveau partenariat illustre comment Financière CI, la société mère d'Assante et de WealthBar, met à profit la technologie pour améliorer ses produits et services dans tous ses secteurs d'activité.

« Ce qui distingue Assante Connecté est la combinaison d'une technologie de pointe à une gestion de portefeuille primée, le tout à un prix concurrentiel », a déclaré Chris Nicola, président et directeur de la technologie de WealthBar. « Les Canadiens profiteront immensément non seulement de l'expertise dans le domaine des placements, mais aussi de la disponibilité en tout temps de leurs conseillers de confiance. »

« L'investissement en ligne complété par des conseils en gestion de patrimoine constitue essentiellement un nouveau segment du marché des services financiers canadiens, et Financière CI se trouve dans une position unique pour devenir chef de file dans ce domaine grâce à notre plateforme de pointe et l'un des meilleurs cabinets de conseil du pays à Assante », a déclaré Kurt MacAlpine, chef de la direction de Financière CI. « Assante Connecté combine deux de nos principales entreprises pour permettre aux clients de tirer profit, de la façon qui leur convient le mieux, des compétences et des ressources dont ils ont besoin, tout en aidant les conseillers à servir un plus grand nombre de clients de manière plus efficace. »

La plateforme Assante Connecté est offerte exclusivement aux clients de Gestion de patrimoine Assante. Les investisseurs peuvent trouver un conseiller Assante dans leur communauté en visitant http://www.assante.com/locator. Pour en savoir plus, consultez le site www.AssanteConnect.com.

À propos de WealthBar Financial Services Inc.

WealthBar est l'une des principales plateformes de planification financière et de gestion de patrimoine en ligne au Canada. Elle offre des portefeuilles de placement en ligne de qualité supérieure et des FNB à frais modiques, ainsi que des conseils illimités, sans commission. Fondée par Tea et Chris Nicola en 2014, WealthBar propose une gamme de services et de produits qui jumellent la technologie et les conseillers humains pour offrir une expérience personnalisée. Ce « modèle hybride » offre la possibilité de collaboration entre les clients et les conseillers selon les services de planification de patrimoine requis. De plus amples renseignements sont disponibles en ligne à l'adresse : www.wealthbar.com.

À propos de Gestion de patrimoine Assante

Gestion de patrimoine Assante est l'une des plus grandes firmes canadiennes qui se spécialisent dans les solutions de gestion de patrimoine, soutenant 850 conseillers professionnels qui gèrent un actif total d'environ 45 milliards de dollars pour le compte de 300 000 clients et leurs familles à l'échelle nationale. Assante offre à ses clients une approche complète en matière de planification qui intègre tous les aspects de leur vie financière, associant la gestion des placements à la planification financière, successorale, fiscale et des assurances.

À propos de Financière CI

Financière CI (TSX : CIX) est une société canadienne indépendante qui offre des services de gestion de portefeuille et des services-conseils en gestion de patrimoine. Au 31 août 2019, ses actifs sous gestion s'élevaient à 176,1 milliards de dollars. Elle exploite principalement les sociétés suivantes : CI Investments Inc., Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée, CI Conseil privé S.E.C., GSFM Pty Ltd., WealthBar Financial Services Inc. et BBS Securities Inc. Plus d'informations sont disponibles à www.cifinancial.com.

