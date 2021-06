Gestion de la croissance : Un nouvel atout chez airmedic

SAINT-HUBERT, QC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - La cheffe de la direction d'Airmedic, Sophie Larochelle, est fière d'annoncer l'arrivée de Sam Cimone au sein de la grande famille d'Airmedic à titre de Chef de l'exploitation. M. Cimone participera à la gestion de la croissance et aura pour mandat d'accroître le leadership de l'entreprise dans le milieu des soins médicaux aériens et héliportés.

« Sam possède une solide feuille de route dans l'industrie et est reconnu pour son leadership transformationnel qui a fait ses preuves en matière de performance organisationnelle et de développement d'équipe » souligne Mme Larochelle.

M. Cimone a occupé diverses fonctions comme dirigeant stratégique et opérationnel dans le secteur du transport médical aérien y compris à titre de Président de Skyservice Air ambulance où il a amélioré l'étendue et la qualité des services, des programmes et l'infrastructure médicale en plus de veiller au bien-être de l'équipe et renforcer la rentabilité.

Infirmier en soins intensifs de profession, M. Cimone s'est rapidement imposé dans le secteur des soins médicaux aériens au Québec et a développé une vision avant-gardiste dans le domaine des ambulances aériennes. Apportant sa vision, son riche bagage et son charisme « Sam sera un atout à l'équipe pour propulser notre stratégie d'exploitation et faire face aux défis stimulants des prochaines années » rappelle Mme Larochelle.

À propos d'Airmedic

Airmedic est la seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères exclusivement dédiés au secours médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux. Elle exploite une centrale de coordination à la fine pointe de la technologie 24/7/365. Elle est la première entreprise en évacuation médicale aéroporté́e à obtenir la certification de Transports Canada autorisant le vol de nuit à l'aide de lunettes de vision nocturne et obtenir l'agréement QMENTUM.

