Gestion de l'eau au Québec - La Fondation Rivières et Eau Secours lancent le portail web Eauenpéril.net

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Rivières et l'organisme Eau Secours, en collaboration avec des étudiants à la maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke , lancent un nouveau portail Web sur la gestion de l'eau au Québec. La population est d'ailleurs invitée à participer à l'amélioration et à la mise à jour du portail afin que cet outil soit le plus complet et à jour possible.

Le portail Eau en péril est un site d'archivage d'articles médiatiques et d'informations gouvernementales et universitaires en lien avec les problématiques de la gestion de l'eau au Québec. Ce répertoire - non exhaustif - inclut des données dont l'objectif n'est pas de tracer un portrait de la qualité de l'eau, mais bien de répertorier des faits récents et historiques tant au niveau de la gouvernance, des déversements, de la contamination, de la privatisation, de la commercialisation, de l'accessibilité que de la destruction des milieux humides.

Avec cette initiative, la Fondation Rivières et Eau Secours souhaitent sensibiliser la population et les décideurs quant aux chocs répétés que subissent les plans d'eau et la ressource hydrique en général depuis des décennies. Pour André Bélanger de la Fondation Rivières « C'est par devoir de mémoire que nous avons pris la décision de mettre en œuvre ce projet. Par exemple, savez-vous quand et combien de fois il y a eu des déversements dans les rivières Richelieu, des Outaouais ou Yamaska? Bien sûr que non, car ces informations n'existent pas. Réunir sous une même bannière un maximum d'informations, c'est ce que nous visons et grâce à la contribution citoyenne, nous allons y parvenir ».

La gestion de l'eau ne se limite cependant pas uniquement à la qualité de l'eau des rivières. « En plus de la qualité de l'eau, la ressource doit demeurer accessible et suffisante à nos besoins de demain. La privatisation, la commercialisation, la contamination et les prélèvements abusifs nuisent à cet accès. Combien existe-il d'usines d'eau embouteillée? Combien de cas de contamination de sources d'eau potable ont été recensés au Québec, Et les avis d'ébullition qui durent depuis plusieurs mois, voire années? Avons-nous une idée de la superficie de milieux humides détruits dans chaque région administrative dans les dernières années? C'est aussi ça, Eau en péril. » tenait également à ajouter Rébecca Pétrin, directrice générale d'Eau Secours.

Les organismes rappellent que si un cas particulier n'est pas présent dans le portait, c'est normal. Eau en péril est un travail collaboratif et vivant auquel la population est invitée à contribuer. Les témoins d'un événement peuvent faire parvenir les informations en remplissant le formulaire prévu à cet effet sur le site Eauenpéril.net .

SOURCE Fondation Rivières

Renseignements: Geneviève Tardy, responsable des communications, c. 514 424-3556, [email protected]; Mathieu Langlois, responsable des communications, c. 514 588-5608, [email protected]

Liens connexes

https://fondationrivieres.org/