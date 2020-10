TORONTO, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Gestion d'actifs PMSL ») a annoncé aujourd'hui qu'elle restructurerait le Fonds Inde Excel Sun Life (le « Fonds »). Les changements commencent immédiatement et prendront fin le 31 décembre 2020 ou aux alentours de cette date.

Actuellement, comme l'indique le prospectus simplifié, le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement grâce à une structure de fonds à trois paliers. Le Fonds investit dans des parts du Fonds Inde Excel (Maurice) (la « fiducie Maurice »), qui investit à son tour uniquement dans des parts du Fonds Inde Excel (extraterritorial) (la « fiducie Inde »). La fiducie Inde investit directement dans des actions indiennes.

La fiducie Inde doit être liquidée pour respecter la nouvelle réglementation indienne et les consignes de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) (commission indienne des valeurs mobilières). Après avoir réfléchi à ce qui serait dans le meilleur intérêt du Fonds et des personnes qui ont investi dans le Fonds, Gestion d'actifs PMSL a décidé de liquider la fiducie Maurice en plus de la fiducie Inde. Après la restructuration, le Fonds investira directement dans des actions indiennes.

Distribution payable

Le 8 octobre 2020, une distribution spéciale sera versée aux porteurs de parts inscrits à ce jour (7 octobre 2020), dans le cadre de la restructuration. Le montant de la distribution est une estimation des gains en capital et des revenus étrangers qui seront réalisés par le Fonds une fois que la restructuration est terminée. Le montant en dollars de la distribution par part pour chaque série de parts du Fonds est indiqué ci-dessous.

Série Distribution par part ($) A 19,352413 $ F 8,216619 $ DB 2,749562 $ IS 3,231318 $ O 5,545951 $

Une distribution additionnelle à effet du 15 décembre 2020 pourrait être nécessaire si d'autres gains en capital ou revenus étrangers sont générés par le Fonds en excédent de la distribution spéciale.

Si la distribution spéciale (déterminée en fonction des estimations) dépasse le montant réel des gains en capital et des revenus étrangers dans le Fonds au 15 décembre 2020, la différence sera considérée comme un remboursement de capital pour les investisseurs.

En décembre, Gestion d'actifs PMSL fournira des renseignements supplémentaires sur la distribution finale de l'année, y compris une estimation de toute distribution additionnelle.

Sous réserve des fluctuations du marché et du processus de liquidation des fiducies Inde et Maurice, la société s'attend à ce que la restructuration génère une perte en capital dans le Fonds en 2021. Cette perte correspondra à une portion du revenu étranger distribué aux investisseurs le 8 octobre 2020. La perte en capital pourra être utilisée à compter de 2021 pour réduire les gains en capital générés dans le Fonds qui doivent être distribués aux investisseurs.

En général, les personnes qui détiennent des parts du Fonds dans un régime enregistré (REER, FERR, REEE ou CELI) ne sont pas imposées sur les distributions versées par le Fonds pour ces parts, et le régime non plus. Les personnes qui détiennent des parts du Fonds dans un compte non enregistré doivent inclure la portion imposable de toute distribution qu'elles reçoivent pour ces parts dans leur déclaration de revenus.

Les questions qui portent sur les conséquences de ces changements sur les placements doivent être adressées à un spécialiste de la fiscalité ou de la finance.

Frais de gestion réduits

Gestion d'actifs PMSL a aussi pris la décision de réduire les frais de gestion annuels des séries A, F, O et DB du Fonds à effet du 1er novembre 2020. Voir le tableau ci-dessous pour des précisions.

Série Frais de gestion annuels

actuels Frais de gestion annuels à compter

du 1er novembre 2020 Série A 2,05 % 1,85 % Série F 1,05 % 0,85 % Série O 1,05 % 0,85 % Série DB 1,30 % 1,10 %

Nouveau sous-conseiller pour le Fonds

Dans le cadre de la restructuration, la société Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte. Ltd. sera nommée sous-conseiller du Fonds à effet du 7 octobre 2020 ou aux alentours de cette date. Ainsi, le Fonds pourra conserver l'équipe actuelle de gestion de portefeuille en Inde après la liquidation de la fiducie Inde.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donne la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 30 juin 2020, Gestion d'actifs PMSL inc. gère un actif de 29,32 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre et est membre du groupe Sun Life. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 122 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les prospectus actuels des fonds communs de placement mentionnés dans ce communiqué présentent les facteurs de risque liés aux fonds gérés par Gestion d'actifs PMSL inc. Les facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur la Sun Life se trouvent dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers et accessibles sur www.sedar.com.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les placements dans des organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life.

Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life.

© Gestion d'actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2020. Gestion d'actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

Ce document est publié par Gestion d'actifs PMSL inc. Il est fourni à titre indicatif seulement. Il ne doit en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d'ordre financier, fiscal, comptable ou juridique ni en matière de placement. Il ne doit pas être considéré comme une source d'information à cet égard et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières. Les points de vue exprimés sur des sociétés, des titres, des industries ou des secteurs du marché particuliers ne doivent pas être considérés comme une indication d'intention de négociation à l'égard de tout fonds commun de placement géré par Gestion d'actifs PMSL inc. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils en placement ni une recommandation d'achat ou de vente.

