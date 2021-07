/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE./

TORONTO, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») a aujourd'hui annoncé qu'à partir de demain, le 6 juillet 2021, les Fonds d'arbitrage Plus Picton Mahoney et les Fonds alternatif fortifié d'Arbitrage Plus Picton Mahoney (collectivement, les « Fonds ») vont rouvrir pour de nouveaux investisseurs. Les transactions soumises pour les Fonds seront traitées conformément avec le calendrier d'ouverture de chaque fond, tel que décrit dans le document d'offre de chacun d'eux.

Picton Mahoney se réserve le droit de fermer les Fonds ou de restreindre d'une manière quelconque les investissements à une date ultérieure.

À propos de Gestion d'actifs Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney se spécialise dans la création de solutions de placement distinctives et la gestion de la volatilité basée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à fortifier leurs portefeuilles en se basant sur une expérience qui a été perfectionnée au fil des ans, à travers divers cycles de marché et plusieurs environnements de placements.

Fondé en 2004 et appartenant entièrement à ses employés, Picton Mahoney est une firme de gestion de portefeuilles de type « boutique » qui gère un actif de plus de 9,1 milliards de dollars (en date du 31 mai 2021). En tant que pionnier des principes et des pratiques de placement dans les fonds de couverture authentiques au Canada, l'entreprise offre une gamme complète de solutions de placement, incluant des fonds communs et des fonds alternatifs, à l'intention des investisseurs institutionnels et individuels d'un bout à l'autre du pays.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de performance et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées ne se répètent pas nécessairement. Les fonds alternatifs ne peuvent être achetés que par l'intermédiaire d'un courtier inscrit et ne sont disponibles que dans les juridictions où ils peuvent être légalement proposés à la vente.

SOURCE Picton Mahoney Asset Management

Renseignements: Michael Lynds, directeur général, responsable du secteur de la vente au détail de Gestion d'actifs Picton Mahoney, site web: www.pictonmahoney.com, courriel: [email protected]

Liens connexes

pictonmahoney.com