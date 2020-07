/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DISSÉMINER AUX ÉTATS-UNIS./

Avec l'ajout d'un nouveau fonds en temps opportun, la gamme de Fonds alternatifs fortifiés Picton Mahoney devient la plus vaste gamme1 de fonds alternatifs liquides au Canada

TORONTO, le 15 juill. 2020 /CNW/ - Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») annonce aujourd'hui le lancement du Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney. Ce fonds sera offert en quatre catégories de parts : A, F, I et FNB. Les parts de la catégorie FNB commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto aujourd'hui (symbole PFLS). Quant aux parts des catégories A, F et I, elles ont vu le jour le 7 juillet 2020 et sont offertes au public sous forme de parts de fonds communs de placement conventionnelles.

« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement du nouveau Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney à un moment crucial pour de nombreux investisseurs canadiens qui cherchent à gérer la volatilité et à réduire le risque de perte. Nous gérons activement la stratégie de couverture authentique acheteur/vendeur depuis plus de 14 ans et avons atteint nos objectifs, soit offrir aux investisseurs des rendements comparables à ceux des actions en contrepartie d'une meilleure protection contre les risques de perte. Notre nouveau fonds alternatif permet maintenant à un plus grand nombre d'investisseurs canadiens de tirer parti de notre expérience et de nos résultats », déclare David Picton, président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille chez Picton Mahoney.

Les Fonds alternatifs fortifiés font appel à la méthode exclusive de Picton Mahoney à l'égard des placements fortifiés, une technique fondée sur des règles qui a fait ses preuves et qui s'attarde à la gestion des risques en réduisant l'exposition aux pertes potentielles, tout en cherchant à favoriser la croissance à long terme, sans égard aux conditions du marché.

Nom du Fonds Ce qu'offre le Fonds Symbole de la catégorie de FNB Code des parts de catégorie A Code des parts de catégorie F Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney L'objectif du Fonds consiste à fournir une appréciation soutenue du capital à long terme assortie d'un rendement attrayant en fonction du risque en détenant des positions vendeur et acheteur. Pour atteindre cet objectif, le Fonds vise une exposition nette inférieure au marché des actions à l'aide du recours à des positions vendeur et est conçu pour atténuer la volatilité et réduire le risque de perte par rapport à des portefeuilles composés majoritairement de positions acheteur, qui sont fortement tributaires des mouvements des marchés boursiers. PFLS PIC 3200 PIC 3201

« Dans l'environnement imprévisible actuel, les investisseurs s'inquiètent naturellement de la volatilité des marchés boursiers. Notre nouveau fonds vise à leur offrir une expérience de placement plus rassurante pour les inciter à conserver leurs placements et à garder le cap sur leurs objectifs financiers avec une plus grande certitude », explique David Picton, président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille chez Picton Mahoney. « Chez Picton Mahoney, nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs canadiens la gamme la plus vaste de fonds alternatifs liquides pour répondre à leurs besoins. »

À propos de Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney se spécialise dans la création de solutions de placement distinctives et dans la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à fortifier leurs portefeuilles en se basant sur une expérience qu'elle a perfectionnée au fil des ans, pendant divers cycles de marché et environnements de placement.

Fondée en 2004 et appartenant entièrement à ses employés, Picton Mahoney est une firme de gestion de portefeuilles du type « boutique » qui gère un actif supérieur à 7,4 milliards de dollars (au 30 juin 2020). Pionnière des principes et des pratiques de placement dans les fonds de couverture authentiques au Canada, l'entreprise offre une gamme complète de solutions de placement, dont des fonds communs et des fonds alternatifs, à l'intention des investisseurs institutionnels et individuels d'un bout à l'autre du pays.

1 En fonction du nombre de fonds alternatifs liquides offerts au Canada au sein d'une gamme de fonds au 15 juillet 2020.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se répéter. Les fonds alternatifs ne peuvent être achetés que par l'intermédiaire d'un courtier inscrit auprès de l'OCRCVM et ne sont offerts que dans les territoires où ils peuvent être légalement mis en vente.

