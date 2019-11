Gestion d'actifs Picton Mahoney certifiée au titre des meilleurs lieux de travail™

/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DISSÉMINER AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 26 nov. 2019 /CNW/ - Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») est fière d'annoncer qu'elle a été certifiée comme l'un des Meilleurs lieux de travailTM après un examen approfondi et indépendant mené par Great Place to Work® Canada. Cette certification repose sur les commentaires recueillis directement auprès de ses employés dans le cadre d'un large sondage anonyme portant sur leur environnement professionnel, ainsi que sur un Culture Brief, qui décrit l'engagement de l'entreprise à offrir une expérience de carrière enrichissante à ses employés.

Une culture axée sur un milieu de travail sain est essentielle au succès de Picton Mahoney. Appartenant entièrement à ses employés, Picton Mahoney est une firme de gestion de placements du type « boutique » dotée d'une équipe engagée, autonome et chevronnée. Les valeurs de Picton Mahoney guident l'expérience des employés et contribuent à sa culture, ce qui favorise des relations solides et franches.

« Nous avons consacré beaucoup d'efforts, au fil des ans, pour mobiliser nos employés à l'égard de notre culture unique, déclare David Picton, président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille chez Picton Mahoney. C'est pourquoi nous sommes honorés de recevoir la certification Meilleur lieu de travail au moment où notre firme novatrice de gestion de placements alternatifs célèbre son 15e anniversaire. »

« Notre capacité d'attirer et de conserver des employés clés en mettant en valeur notre image de marque d'employeur constitue un avantage concurrentiel, explique Celeste Warren, chef des ressources humaines chez Picton Mahoney. Nos employés sont fiers de suivre un cheminement de carrière qui leur offre des possibilités de croissance et leur permet de participer aux efforts déployés par l'entreprise pour concrétiser sa mission, soit aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers avec une plus grande certitude. »

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® (www.greatplacetowork.ca) est la référence mondiale en matière de culture d'entreprise basée sur la confiance et les performances accrues. Grâce à ses outils d'évaluation exclusifs, à ses services de conseil et à ses programmes de certification, Great Place to Work® met à l'honneur les Meilleurs lieux de travailMD dans le monde par le biais d'une série de listes nationales dont certaines sont publiées par le magazine américain Fortune et par le Globe and Mail au Canada. Great Place to Work® propose les critères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître les cultures d'entreprise exceptionnelles.

Suivez Great Place to Work® sur www.greatplacetowork.ca et sur Twitter à @GPTW_Canada

À propos de Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney se spécialise dans la création de solutions de placement distinctives et dans la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à fortifier leurs portefeuilles en se basant sur une expérience qu'elle a perfectionnée au fil des ans, pendant divers cycles de marché et environnements de placement.

Fondée en 2004 et appartenant entièrement à ses employés, Picton Mahoney est une firme de gestion de portefeuilles du type « boutique » qui gère un actif supérieur à 7,3 milliards de dollars (au 30 juin 2019). Pionnière des principes et des pratiques de placement dans les fonds de couverture authentiques au Canada, l'entreprise offre une gamme complète de solutions de placement, dont des fonds communs et des fonds alternatifs, à l'intention des investisseurs institutionnels et individuels d'un bout à l'autre du pays.

