Gestion d'actifs mondiale Walter s'associe à Madryn Asset Management et accroît ainsi sa présence aux États-Unis

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Gestion d'actifs mondiale Walter (« Walter GAM ») est heureuse d'annoncer la conclusion d'une prise de position minoritaire dans Madryn Asset Management (« Madryn »), une firme de gestion d'actifs de premier plan qui investit dans des entreprises innovantes du secteur de la santé spécialisées dans des technologies, des produits et des services uniques et transformateurs. Cet investissement accroît la présence de Walter GAM aux États-Unis et vient s'ajouter à un portefeuille de firmes de gestion d'actifs performant et diversifié.

Avec plus de 1 milliard $US déployés depuis son lancement, Madryn offre des solutions de dette structurée et de financement à des entreprises en croissance du secteur de la santé parvenues au stade de la commercialisation pour les aider à propulser leurs activités et créer de la valeur. La firme dispose d'une capacité démontrée de s'allier à des entreprises gravitant dans l'écosystème de la santé et a su cultiver des relations avec des investisseurs institutionnels à travers l'Amérique du Nord et l'Europe.

« Nous sommes impressionnés par la profondeur de l'expertise en investissement de Madryn dans ce secteur spécialisé ainsi que par la force de ses relations avec les investisseurs institutionnels, explique Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur, Walter GAM. Pour matérialiser ce potentiel de croissance, nous croyons que Madryn dispose d'une équipe d'experts exceptionnelle, dans les domaines tant des sciences de la vie que de la finance. »

« Nous sommes tous très heureux de former ce partenariat avec l'équipe de Walter GAM, qui nous permettra de bénéficier de son expertise afin de faire progresser Madryn pour continuer à déployer notre plateforme, obtenir l'engagement de nouveaux investisseurs et diversifier notre offre dans le secteur de la santé, détaille Avinash Amin, MD, associé directeur, Madryn. Nous sommes enthousiastes d'amorcer ce nouveau chapitre de notre croissance et nous réjouissons à l'idée d'une relation longue et prospère. »

« Notre équipe a été à pied d'œuvre au fil des ans pour bâtir ses assises et mettre en place de rigoureux processus opérationnels et d'investissement, ajoute John Ricciardi, associé, chef des opérations et des finances, Madryn. Nous sommes très reconnaissants du soutien démontré par nos investisseurs partenaires et demeurons engagés à continuer de mettre en œuvre notre stratégie avec l'objectif de générer des rendements ajustés au risque qui soient attrayants pour eux. »

Lancée en 2019, Gestion d'actifs mondiale Walter est une firme de placements privés mondialement diversifiés. Elle offre du capital de développement et une expertise stratégique à des firmes de gestion d'actifs à fort potentiel, de même qu'à des firmes de services financiers et de gestion de patrimoine œuvrant dans l'industrie de la gestion d'actifs, selon une approche basée sur un réel partenariat. Gestion d'actifs mondiale Walter fait partie du Groupe Walter, un écosystème d'entreprises qui prospère depuis près de 70 ans. www.walter-gam.com

Madryn Asset Management, LP est une firme de gestion d'actifs alternatifs de premier plan qui investit dans des entreprises innovantes du secteur de la santé spécialisées dans des produits, des technologies et des services uniques et transformateurs. La firme s'appuie sur son expérience étendue et diversifiée dans les domaines de la gestion des investissements et de la santé. Elle utilise un processus de recherche indépendant basé sur des perspectives originales pour cibler des occasions attrayantes offrant de solides rendements absolus ajustés au risque pour ses investisseurs, tout en créant de la valeur à long terme pour soutenir les entreprises de son portefeuille. www.madrynlp.com .

