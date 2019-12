Gestion d'actifs mondiale Walter conclut un premier partenariat en Europe en s'associant à Quadra Capital Partners

Quadra Capital choisit Montréal pour établir son premier bureau en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Gestion d'actifs mondiale Walter (« WGAM ») est fière d'annoncer la conclusion d'un premier partenariat en Europe avec une prise de position minoritaire dans Quadra Capital Partners LLP (« Quadra Capital »), une firme de gestion d'actifs ayant des bureaux à Londres, Paris et Madrid et spécialisée dans les solutions d'investissement alternatives.

« Quadra Capital dispose d'une équipe possédant une expérience impressionnante, qui a démontré sa capacité à établir des relations d'affaires solides en Europe avec des clients de prestige, tant des grandes organisations que des gestionnaires de grandes fortunes, explique Sylvain Brosseau, président et chef de la direction, Gestion d'actifs mondiale Walter. Nous accompagnerons Quadra Capital dans le marché nord-américain, notamment pour développer ce même type de relations de haut niveau. »

Afin de concrétiser l'objectif des partenaires d'accélérer la croissance de Quadra Capital, WGAM mettra à profit son vaste réseau en matière de distribution auprès des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de grandes fortunes, et facilitera la conclusion d'alliances stratégiques avec des gestionnaires de portefeuille en vue de diversifier l'offre de Quadra Capital. En plus de l'apport de capital par WGAM dans la firme, la Société financière Walter, société mère de WGAM, investira directement dans certains fonds de Quadra Capital.

Quadra Capital a choisi de venir s'établir à Montréal pour faire sa première incursion dans le marché nord-américain, bureau qui sera dirigé par Guillaume Touze, président et fondateur de Quadra Capital. Au sein de l'équipe de WGAM, M. Touze occupera également le poste d'associé, Développement européen, établissant du même coup une présence de l'écosystème du Groupe Walter en Europe.

« Notre alliance avec Gestion d'actifs mondiale Walter nous donne accès à un partenaire de premier plan pour faire notre entrée dans le marché nord-américain, déclare M. Touze. Avec l'esprit entrepreneurial de WGAM, nous établirons une dynamique transatlantique rarement vue dans le domaine de la gestion d'actifs, et nos bureaux sur les deux continents seront une force pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels et des familles fortunées des deux côtés de l'Atlantique. »

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Lancée en 2018, Gestion d'actifs mondiale Walter est une plateforme de placements privés nord-américaine qui offre aux firmes boutiques de gestion d'actifs et fournisseurs de services stratégiques novateurs et axés sur la croissance, du capital de développement et de l'expertise dans une approche basée sur un réel partenariat. Gestion d'actifs mondiale Walter fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter, un écosystème d'entreprises qui prospère depuis plus de 60 ans. www.walter-gam.com

À propos de Quadra Capital Partners

Lancée en 2014, Quadra Capital Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dans les stratégies d'investissement alternatives. Les associés fondateurs forment une équipe respectée de professionnels à l'expérience significative. Depuis plus de 20 ans, ils ont géré et distribué plus de 40 milliards sur de multiples stratégies. L'objectif premier de Quadra Capital est d'offrir à un groupe choisi d'investisseurs un panel de stratégies innovantes et non corrélées, gérées par des gestionnaires de premier plan, à l'interne et par des partenaires. www.quadra-capital.com

SOURCE Gestion d’actifs mondiale Walter

Renseignements: Gestion d'actifs mondiale Walter : Amélie Plante, DDMG Communications, 514-975-9425, strategie@amelieplante.com; Quadra Capital Partners: Laurie Taieb, + 44 20 3728 4601, lt@quadra-capital.com