MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Gestion d'Actifs Lester (LAM) a le plaisir d'annoncer le lancement du premier fonds de biodiversité au Canada : le Fonds Biodiversité Mondiale Lynx (le « Fonds »).

L'objectif du Fonds est de faire croître le capital en investissant dans des sociétés cotées en bourse au niveau mondial qui bénéficieront des fortes tendances à long terme liées à l'arrêt et à l'inversion de la perte de biodiversité, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, à la promotion de la durabilité et à la résolution de problèmes connexes tels que la sécurité de l'eau et alimentaire.

L'environnement est un domaine que nous comprenons très bien, ayant réalisé d'excellents rendements depuis 15 ans

Les thèmes d'investissement comprennent :

L'intendance environnementale, notamment l'évaluation, la surveillance, l'assainissement, la restauration, la gestion de ressources naturelles, et l'infrastructure verte

Le contrôle de la pollution, notamment le traitement de l'eau et des eaux usées, la gestion des déchets, le recyclage, le contrôle des émissions, et la technologie propre

Les produits et processus durables, les chaînes d'approvisionnement circulaires, et l'efficacité énergétique

L'agriculture at systèmes alimentaires durables, l'agrotechnologie, l'agriscience et l'aquaculture

Comme pour les actions climatiques, les thèmes liés aux actions pour la nature seront motivés par les objectifs qui ont été fixés lors de la Conférence de l'ONU sur la biodiversité tenue à Montréal (COP15) pour enrayer et inverser la perte de biodiversité, ainsi que par la divulgation d'informations financières des entreprises concernant les impacts, les dépendances et les risques liés à la nature.

« L'environnement est un domaine que nous comprenons très bien, ayant réalisé d'excellents rendements pour nos clients depuis plus de 15 ans en investissant dans des secteurs telle la filtration de l'eau, la détection des fuites, l'assainissement des sols et les services de consultation en environnement, dans le cadre de notre stratégie d'actions canadiennes. L'élargissement de nos compétences à un univers plus large de sociétés bénéficiant de fortes tendances environnementales, offrira un potentiel de croissance et de diversification supplémentaire aux portefeuilles d'investissement », déclare Stephen Takacsy, président et chef de la direction de LAM.

« Nous disposons également d'un comité consultatif expérimenté qui est aux premières loges pour connaître les risques liés à la nature auxquels sont confrontées les entreprises et la manière dont l'arrêt et l'inversion de la perte de biodiversité peuvent être relevés. Une stratégie axée sur la nature est tout à fait alignée à nos valeurs de longue date qui consistent à prendre en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) lors de la prise de décisions d'investissement. Accroître le capital d'investissement en préservant le capital naturel promet d'être très valorisant pour les investisseurs ».

À propos de Gestion d'Actifs Lester (LAM)

Fondée en 1987, LAM est une société de gestion de portefeuille indépendante basée à Montréal, au service de clients privés et d'institutions. LAM gère également des fonds institutionnels pour le Programme des gestionnaires émergents du Québec et, a récemment remporté deux prix Top Performer de Global Manager Research pour les meilleurs rendements sur 5 ans et 10 ans dans la catégorie de titres à revenu fixe Canadien plus.

SOURCE Lester Asset Management

Renseignements: Stephen Takacsy, Président et chef de la direction, et chef des placements, Gestion d'Actifs Lester, Tél. : 514-849-5566, [email protected], https://lesterasset.com/fr/