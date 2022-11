TORONTO, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui que la Stratégie de créances non traditionnelle CIBC (le « Fonds »), gérée par GAC, est maintenant offerte à des fins d'achat. Le Fonds est une solution de titres de créances à stratégies multiples activement gérée, créée pour servir de complément à un portefeuille de base de titres à revenu fixe, en procurant un potentiel de rendement constant et diversifié visant à atténuer le risque de volatilité et de taux d'intérêt.

« De nombreux investisseurs cherchent des solutions pour réduire la vulnérabilité d'un portefeuille de titres à revenu fixe traditionnels, car les marchés mondiaux continuent d'être touchés par la hausse des taux d'intérêt et la volatilité », a déclaré David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC. « À titre de fonds commun de placement non traditionnel liquide, la Stratégie de créances non traditionnelle CIBC offre une diversification du crédit et vise à produire des rendements positifs tout en atténuant la volatilité globale du portefeuille. »

GAC a aussi annoncé qu'elle a passé en revue la cote de risque du Fonds et l'a modifiée de « moyen » à « faible à moyen » selon la méthodologie de classement normalisée de cote de risque des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Aucune modification n'a été apportée aux objectifs de placement ni aux stratégies d'investissement.

Pour en savoir plus, visitez le site www.investissementsrenaissance.ca ou consultez le prospectus simplifié du fonds ici.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 170 G$ (en septembre 2022).

Renseignements: Kira Smylie, Communications et affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]