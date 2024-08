TORONTO, le 15 août 2024 /CNW/ - Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui qu'elle établira un plafond pour les séries A, F, O et S (les « Séries plafonnées ») du Fonds d'obligations de première qualité 2025 CIBC (le « Fonds ») pour tous les nouveaux achats le 21 août 2024.

Le 21 août 2024, les Séries plafonnées du Fonds seront fermées à tous les nouveaux achats effectués par les porteurs de parts existants et nouveaux, y compris par l'intermédiaire des régimes de prélèvements automatiques.

Le Fonds a connu un franc succès depuis son lancement initial le 29 janvier 2024. La taille du Fonds a augmenté rapidement et son actif sous gestion a récemment dépassé 1,5 G$.

« Nous sommes très heureux que cette solution axée sur les résultats réponde aux besoins de nos clients », affirme David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC. « Nous avons pris la décision de fermer les Séries plafonnées du Fonds aux nouveaux achats, à titre de mesure proactive. Nous nous attendons à ce que cela contribue à préserver l'objectif du Fonds pour les investisseurs actuels et à préserver notre intégrité dans le cadre de notre méthode rigoureuse de gestion des placements. Cette décision n'a pas d'incidence sur les objectifs de placement du Fonds et ces derniers resteront inchangés. »

Les porteurs de parts des Séries plafonnées continueront d'avoir le droit de racheter ou de transférer leurs placements dans le Fonds.

La série de fonds négociés en bourse (FNB) du Fonds ne sera pas plafonnée et les investisseurs pourront continuer d'acheter ou de vendre des parts de la série de FNB du Fonds sur Cboe Canada par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

GAC encourage tous les investisseurs à consulter leurs conseillers pour discuter des répercussions liées à l'établissement du plafond sur leur situation personnelle et leurs besoins de placement.

SOURCE CIBC

Renseignements : Stephanie Marcus, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, 416 643-6358, [email protected]