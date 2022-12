TORONTO, le 15 déc. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa relation stratégique avec Ares Management Corporation (« Ares ») (NYSE : ARES) pour l'étendre aux stratégies effectuant des placements sur les marchés mondiaux des créances privées. Ares est actuellement sous-conseiller du Fonds de revenu à taux variable Renaissance.

« Les investisseurs sont à la recherche d'occasions de placement alternatives allant au-delà des actions traditionnelles négociées en bourse. Les créances privées offrent de la diversification, un rempart contre la volatilité des marchés et une prime de rendement intéressante par rapport aux titres négociés sur les marchés publics. », explique David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'étendre notre relation stratégique déjà fructueuse avec Ares et ainsi fournir à nos clients une occasion d'investir dans des stratégies de créances privées parmi les meilleures du monde. »

La relation stratégique nouvellement étendue avec Ares compte trois composantes clés.

Premièrement, certains fonds que gère Gestion d'actifs CIBC investiront environ 400 millions de dollars canadiens dans des instruments de crédit privé gérés par Ares et principalement axés sur les prêts directs. Gestion d'actifs CIBC estime que cette mesure procurera à ses clients l'occasion d'investir dans un portefeuille diversifié de prêts privés octroyés directement à des sociétés du marché intermédiaire, lesquels présentent une prime de rendement intéressante par rapport aux titres de créance négociés sur les marchés publics.

Deuxièmement, Gestion d'actifs CIBC a l'intention de lancer des produits canadiens qui donneront à ses clients un accès à des instruments de placement permanents soutenus par Ares. Ces produits donneront aux clients à valeur nette élevée et aux clients institutionnels la capacité d'effectuer des placements auprès d'un gestionnaire de créances privées mondiales de premier plan.

Troisièmement, la relation stratégique peut également inclure la possibilité d'offrir les diverses stratégies de placement d'Ares aux investisseurs canadiens par l'intermédiaire de Gestion d'actifs CIBC.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

