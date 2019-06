Gestion d'actifs 1832 S.E.C. annonce les résultats des votes sur les fusions proposées aux assemblées des porteurs de titres

TORONTO, le 17 juin 2019 /CNW/ - Gestion d'actifs 1832 S.E.C., en sa qualité de fiduciaire et de société de gestion des Fonds Scotia, a annoncé aujourd'hui que, lors des assemblées extraordinaires tenues le 14 juin 2019, elle avait reçu l'approbation des porteurs de titres pour fusionner certains fonds communs. Les organismes de réglementation ont également approuvé les fusions.

Les fusions suivantes entreront en vigueur après la fermeture des bureaux vers le 12 juillet 2019 :

Fonds dissous Fonds maintenu Fonds Scotia d'Amérique latine → Fonds Scotia d'actions internationales (anciennement, Fonds Scotia d'actions internationales de valeur) Fonds Scotia de la région du Pacifique

Les achats de titres des fonds dissous, y compris ceux effectués dans le cadre de programmes de placements préautorisés, ont été suspendus à la fermeture des bureaux le 15 mars 2019. Après chaque fusion, les porteurs de titres pourront faire établir à nouveau un programme de placements préautorisés ou de retraits systématiques dans le cadre du Fonds Scotia d'actions internationales en communiquant avec leur conseiller ou courtier inscrit. Les porteurs pourront racheter des titres des fonds dissous jusqu’à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement la date de la fusion, soit autour du 11 juillet 2019.

À la date d'entrée en vigueur des fusions, Gestion d'actifs 1832 S.E.C. réduira également les frais d'administration fixes applicables aux titres des séries A et F du Fonds Scotia d'actions internationales, qui passeront de 0,35 à 0,25 %.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire.

À propos de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.



Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre une vaste gamme de produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses quelque 25 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 30 avril 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 99 000 employés et son actif, à plus de 1 billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

