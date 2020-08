88 % des personnes interrogées se sont déclarées ouvertes à assister à des salons

LAS VEGAS, 20 août 2020 /CNW/ - GES, un partenaire mondial de marketing expérientiel de nombreuses marques de premier plan, a interrogé plus de 1 300 participants au cours des mois de juin et juillet afin de comprendre les préoccupations et l'impact liés au retour en toute sécurité aux événements en direct. La recherche a permis de découvrir cinq segments distincts de participants en fonction de leur perception des exigences en matière d'évaluation et d'atténuation des risques liés à la COVID-19, notamment les contrôles de température, les masques obligatoires, l'hygiène et autres. Les perceptions des personnes interrogées dans ces segments allaient de l'absence de préoccupations concernant le retour aux salons à des personnes ayant une grande préoccupation concernant la COVID-19 et qui ne croient pas à l'atténuation des risques.

L'étude a révélé que 88 % des répondants sont prêts à assister à des salons en personne. Dans l'ensemble, les résultats indiquent que 65 % d'entre eux demandent une forme d'atténuation des risques pour assister aux événements, tandis que 23 % ne préfèrent aucune intervention. L'étude a permis de dégager cinq segments principaux, classés selon la perception distincte des personnes concernant les exigences en matière d'évaluation et d'atténuation des risques liés à la COVID-19.

Non ! -- 12 % se disent très préoccupés par les risques sanitaires et ne croient pas en leur atténuation.

Convainquez-moi -- 24 % étaient préoccupés par les risques liés à la COVID-19, mais étaient prêts à y assister si l'événement était important pour eux.

Hall ouvert -24 % n'avaient que des préoccupations modérées concernant la COVID-19. Ce groupe est ouvert à certaines restrictions personnelles, mais ne veut pas de réunions fixes ou de temps de réunion limité.

Nous pouvons le faire -- 17 % ont répondu avoir seulement de légères inquiétudes concernant la COVID-19 et qu'ils avaient foi dans les procédures d'atténuation des risques.

Quel virus ? -- 23 % ont révélé qu'ils avaient de faibles préoccupations concernant la COVID-19 et qu'ils aimeraient que les salons se déroulent comme avant la pandémie.

« Les résultats de la recherche de GES fournissent un excellent aperçu aux organisateurs d'événements et soulignent combien il est essentiel de comprendre les participants et leurs perceptions des risques afin de planifier la conception de l'événement et les stratégies d'atténuation en fonction des besoins des participants », a déclaré Wendy Gibson, directrice du marketing de GES Global. « En tant que chef de file dans le secteur du marketing expérientiel, il est de notre devoir d'agir de manière proactive pour comprendre toutes les mesures nécessaires et de nous associer à tous les groupes concernés afin de pouvoir rouvrir en toute sécurité et avec succès les événements en direct. »

Tout en suivant les directives locales émises par les organisations de santé et les gouvernements locaux, l'étude souligne qu'il est plus important que jamais de concevoir un salon adapté à des segments de clientèle et d'équilibrer les considérations entre les participants qui peuvent avoir des vues contradictoires sur les pratiques acceptables lors de l'événement. La connaissance des perceptions des participants aidera les organisateurs à concevoir l'ensemble de leur événement, depuis les horaires d'un salon qui tiennent compte des visiteurs en fonction de leur tolérance au risque jusqu'à la séparation des activités éducatives par l'apprentissage en personne, l'apprentissage numérique et bien plus encore.

À propos de GES

GES, une société de Viad Corp (NYSE : VVI), est un fournisseur mondial de services complets pour les expériences en personne, produisant des montages de présentoirs, des événements d'entreprise, des expositions, des conférences, des congrès et des expériences de divertissement. GES offre une large gamme de services, notamment des services de salons officiels, des services audiovisuels, des services de création et de conception de pointe, des services de marketing et d'évaluation. Ainsi que des services d'hébergement lors d'événements -- le tout avec une couverture mondiale inégalée. GES travaille en partenariat avec des marques et des salons de premier plan, notamment Pfizer, Mary Kay, et CONEXPO-CON/AGG et IFPE. Le National Servicenter de GES a reçu la certification du centre d'appel certifié J. D. Power and Associates Certified Call Center ProgramMS au cours des 11 dernières années et, pour la dixième année consécutive, Ad Age a désigné GES comme l'un des plus grands réseaux d'agences de marketing expérimental/événementiel du pays. Pour plus d'informations, visitez le site www.ges.com.

