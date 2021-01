L'outil interactif de suivi des évènements affiche les villes organisatrices des principaux salons commerciaux au cours des 90 derniers jours et le nombre de participants à ces évènements

LAS VEGAS, 27 janvier 2021 /CNW/ - GES est heureuse d'annoncer l'arrivée d'un outil interactif de suivi qui affiche les villes ayant organisé les principaux salons commerciaux au cours des 90 derniers jours et le nombre de participants à ces évènements. L'outil de suivi, qui affiche les renseignements sur un évènement dans un format pratique et en un coup d'œil, indique les endroits où ont lieu les salons commerciaux et les évènements. L'outil fait l'objet d'une mise à jour deux fois par mois. Utilisant une analogie avec les feux de circulation rouge, jaune et vert, il indique les salons commerciaux en cours et intègre des indicateurs de couleur faciles à décoder pour définir le nombre de participants et les mesures d'atténuation.

La pandémie mondiale a durement touché le secteur des évènements en direct. Néanmoins, les évènements continuent de faire partie intégrante de l'accroissement et de l'exercice des affaires au sein de nombreux secteurs. Il est essentiel que les entreprises et les participants puissent se réunir, faire du réseautage, apprendre et faire des affaires. Dans l'ensemble, le secteur des évènements a contribué à hauteur de plus de 100 milliards de dollars au PIB américain l'an dernier.

« En travaillant avec nos clients, nous avons compris la nécessité de suivre de près les activités et indicateurs importants permettant de déterminer si une ville pourrait être l'hôte d'un évènement en personne, a déclaré Wendy Gibson, chef du marketing de GES Global. Pour remettre notre secteur sur pied, il est essentiel de savoir qui se passe sur le terrain dans les salons commerciaux partout dans le monde. Nous savons qu'il faudra du temps pour y arriver. Certaines régions pourront reprendre leurs activités plus tôt que d'autres, mais nous croyons que le fait d'être mieux au fait des évènements qui ont lieu dans le monde, ainsi que des exigences en matière de participation et d'atténuation, aidera notre secteur à accélérer le retour des évènements en toute sécurité. »

Au moment où la population mondiale tente ardemment de se sortir de la pandémie grâce à la vaccination et à l'ÉPI, les évènements reprennent peu à peu. Les spécialistes du marketing de tous les secteurs font de leur mieux pour déterminer les villes ou les régions susceptibles de tenir un évènement à des fins de planification. GES a constaté que l'outil interactif de suivi des évènements mondiaux est d'une valeur inestimable, et en tant qu'organisation mondiale comptant des équipes dans des villes qui organisent des salons commerciaux majeurs partout dans le monde, elle est dans une position idéale pour suivre l'évolution de ce qui se passe sur le terrain afin d'évaluer la probabilité que des évènements aient lieu. Cliquez ici pour en savoir plus sur le premier outil interactif de suivi des évènements mondiaux du genre, y compris notre blogue GES Insight.

