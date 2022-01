Les nouvelles offres de produits et de services soutiennent l'initiative de simplification la plus vaste du secteur des services aux exposants

LAS VEGAS, 31 janvier 2022 /CNW/ - GES, un partenaire mondial de marketing expérientiel et de logistique pour l'industrie des expositions et des événements en direct, a annoncé aujourd'hui l'ajout de quatre programmes à la série GES PlusMS. Il s'agit de la plus vaste initiative de simplification de l'industrie dans l'ensemble des produits et services offerts aux exposants. L'initiative a radicalement simplifié les structures de prix, les options de produits et les processus de commande afin de créer une série complète facile à comprendre pour les organisateurs d'expositions et les exposants. GES Hanging Signs+MS, GES Exhibit Furnishings+MS, GES Exhibit Flooring+MS et GES Exhibit Systems+MS sont ces nouveaux programmes.

« GES s'engage à faire en sorte que les exposants et les organisateurs d'expositions puissent créer leurs expériences sans tracas, a déclaré Jeff Quade, vice-président directeur des expositions, à GES. Nos derniers ajouts à la série GES Plus sont spécialement conçus pour rendre les expositions simples et rentables. La série GES Plus offre une valeur ajoutée aux exposants et aux organisateurs en offrant des forfaits incluant main-d'œuvre et matériel, en regroupant les structures tarifaires et en simplifiant la facturation. »

GES Hanging Signs+ complète GES Electrical+MS en simplifiant le processus de commande et en permettant aux exposants de connaître avec certitude les coûts lorsqu'ils commandent la main-d'œuvre pour l'installation de leurs panneaux suspendus dans une exposition. GES Hanging Signs+ offre trois forfaits, y compris un éclairage non électrique, avec un moteur rotatif de formes et de tailles variées, moyennant un coût fixe pour l'intégration de panneaux suspendus dans le kiosque de l'exposant.

GES Exhibit Flooring+, GES Exhibit Furnishings+, et GES Exhibit Systems+ sont des nouveaux services qui offrent la tarification de l'ensemble de produits, notamment des services de manutention du matériel, d'expédition et de travail sur le plancher. Conçus spécialement pour les petits kiosques et créés à partir des articles les plus vendus par l'agence, les ensembles GES Exhibit Flooring+ et GES Exhibit Furnishings+ sont offerts en plusieurs tailles, styles et combinaisons.

GES Exhibit Systems+ offre des étalages abordables et fonctionnels de 10 sur 10 et de 10 x 20. Ces nouveaux systèmes d'exposition maximisent l'espace de plancher, incluent des panneaux muraux en tissu permettant de mettre en valeur la marque et favorisent des pratiques durables grâce à la location et à la réutilisation du matériel.

La série GES Plus a été lancée en mai 2021 avec GES Material Handling+, GES Electrical+ et GES Transportation+. GES est heureuse de rehausser la série avec sept programmes disponibles pour les organisateurs d'exposition en 2022. Pour obtenir de l'information détaillée sur chaque programme, cliquez ici. Cette importante initiative de simplification du secteur englobe de multiples produits et services offerts aux exposants.

À propos de GES

GES, une filiale de Viad Corp (NYSE : VVI) comptant plus de 90 années d'expérience, est une agence internationale d'événements en direct qui offre des services d'exposition, des expériences de marque et des services de lieux d'événements en direct partout aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient. GES combine l'expérience, les idées neuves et une connaissance approfondie de l'industrie. Ses services primés, jumelés à l'hébergement, à la technologie événementielle et à des outils novateurs, vous aident à optimiser vos événements, en simplifiant tous les aspects de la planification et de l'exécution et en éliminant les tracas. Son équipe d'experts passionnés hautement qualifiés travaille en étroite collaboration avec vous pour offrir des solutions percutantes, créatives et axées sur les données, afin de tirer pleinement parti de vos initiatives commerciales. GES s'associe à des marques et des salons de premier plan et a reçu de nombreux prix prestigieux au sein de son industrie. Pour en savoir plus, visitez le site www.ges.com.

