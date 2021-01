Le programme offre des occasions de travail temporaire à des talents expérimentés dans le domaine des expositions

LAS VEGAS, 25 janvier 2021 /CNW/ - GES est heureuse d'annoncer la création du programme de bassin de talents Flex à l'échelle de l'industrie, qui offrira des possibilités de travail flexible et temporaire aux professionnels chevronnés des expositions. En prévision de la reprise des expositions en 2021, le nouveau bassin de talents Flex sera d'abord mis en place aux États-Unis, dans les principaux emplacements où des salons doivent avoir lieu.

« En raison de la pandémie de COVID-19 et de l'annulation soudaine des événements, des milliers d'employés expérimentés et talentueux, travaillant pour des salons professionnels, ont perdu leur emploi. Alors que la reprise des salons et des événements commence à pouvoir s'amorcer de façon sécuritaire, nous voulons offrir en priorité des occasions de travail à ces employés talentueux et compétents qui ont joué un rôle crucial dans le succès de notre industrie », a déclaré Jeff Quade, vice-président directeur des expositions.

Dès le lancement, l'objectif est de s'associer à d'autres importants fournisseurs de l'industrie afin d'offrir aux talents expérimentés des expositions de meilleures possibilités d'emploi flexible. GES s'associe à une agence de recrutement indépendante pour qu'elle aide à embaucher du personnel, ainsi qu'à intégrer et à gérer le bassin de talents Flex.

Pour obtenir de plus amples renseignements et accéder au lien permettant de s'inscrire au bassin de talents Flex, veuillez visiter le www.ges.com/about-GES/ges-flex-talent/.

À propos de GES

GES, une entreprise de Viad Corp (NYSE: VVI), est un partenaire mondial offrant des services complets en matière de marketing et de logistique à l'industrie des expositions et des congrès. Nous comptons des dizaines d'années d'expérience et nous organisons des milliers de salons chaque année. Grâce à notre excellent soutien de A à Z, notre exécution impeccable et notre suite de technologies et d'outils pour les exposants, tous les aspects de la planification et de l'exécution sont simplifiés. Nous offrons entre autres les services pour les salons officiels, la stratégie, la création et la conception, les solutions audiovisuelles fournies par ON Services et l'hébergement des événements par onPeak. GES s'associe à des salons et à des marques de premier plan, dont Pfizer, Mary Kay, CONEXPO-CON/AGG et IFPE. Depuis 11 ans,le centre national de service de GES est reconnu par le programme de certification des centres d'appels de J.D. Power and Associates℠. Pour la 10e année consécutive, Ad Age a également reconnu GES comme étant l'un des plus grands réseaux d'agences expérientielles et de marketing d'événements au pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.ges.com.

