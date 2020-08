La société a été reconnue pour avoir créé des expériences en direct incomparables

LAS VEGAS, 27 août 2020 /CNW/ - La société GES Events, partenaire mondial de marketing expérientiel pour de nombreuses marques mondiales de premier plan, a été sélectionnée par Event Marketer comme l'une des 100 meilleures agences d'événements pour 2020 dans sa IT LIST. Le Top 100 IT LIST d'Event Marketer est le premier et le seul guide complet de ce type dans le secteur et continue de reconnaître et de refléter les besoins changeants des marques et des spécialistes du marketing qui l'utilisent. Les rédacteurs d'Event Marketer examinent attentivement les références de centaines d'agences expérientielles à travers le pays afin de sélectionner les 100 agences que la communauté des marques devrait connaître.

« Chez GES Events, nous pensons que le marketing expérientiel, lorsqu'il est bien fait, est l'élément qui influence le plus les croyances et les comportements en matière de marques », a déclaré Dan Hilbert, vice-président directeur de GES Events Worldwide. « Nous tenons à remercier Event Marketer de nous avoir reconnus comme un acteur important du secteur. Notre objectif consiste à toujours être pour nos clients un partenaire stratégique qui s'adapte et fait progresser les affaires. Ce vote de confiance s'accompagne d'une responsabilité, celle de toujours innover par la créativité et l'audace, surtout en ces temps difficiles. »

L'équipe mondiale de GES Events maîtrise avec passion chaque moment de l'expérience des participants, en transformant les espaces en lieux, les expériences en communauté et les messages en mouvement. Sa mission est de créer les expériences humaines les plus extraordinaires au monde pour les spécialistes du marketing, les organisateurs et les participants aux événements. GES Events englobe six attributs de marque authentiques qui demeurent cohérents lorsque les clients interagissent avec différents domaines de services : partenariat, approche client, expérience, stratégie et vision, exécution fiable et imagination. Présents dans plus de 75 pays en 2019, nous sommes une véritable organisation de marketing expérientiel en face à face avec des installations dans le monde entier.

À propos de GES

GES, une société de Viad Corp (NYSE : VVI), est un fournisseur mondial de services complets pour les expériences en personne, produisant des montages de présentoirs, des événements d'entreprise, des expositions, des conférences, des congrès et des expériences de divertissement. GES offre une large gamme de services, notamment des services de salons officiels, des services audiovisuels, des services de création et de conception de pointe, des services de marketing et d'évaluation. Ainsi que des services d'hébergement lors d'événements -- le tout avec une couverture mondiale inégalée. GES travaille en partenariat avec des marques et des salons de premier plan, notamment Pfizer, Mary Kay, et CONEXPO-CON/AGG et IFPE. Le National Servicenter de GES a reçu la certification du centre d'appel certifié J. D. Power and Associates Certified Call Center ProgramMS au cours des 11 dernières années et pour la dixième année consécutive.

Ad Age a désigné GES comme l'un des plus grands réseaux d'agences de marketing expérientiel/événementiel du pays et la société GES Events a été sélectionnée dans la 2020 IT List des 100 meilleures agences événementielles d'Event Marketer. Pour plus d'informations, visitez le site www.ges.com.

Personne-ressource :

Otilia Ayats-Mas

Tél. 214.808.2654

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458943/global_experience_specialists_logo.jpg

SOURCE GES

Liens connexes

https://www.ges.com